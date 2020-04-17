Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть WTI впервые с 2002 года опустилась ниже $19 за баррель
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $19 за баррель впервые с января 2002 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалогвчера в 05:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:46, Ашберн
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Два человека погибли в ДТП в Москве
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Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
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«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
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Компания Sony планирует ограничить производство PlayStation 5
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