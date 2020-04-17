Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $19 за баррель впервые с января 2002 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть WTI впервые с 2002 года опустилась ниже $19 за баррель

Общество В Москве значительно возросла доля бессимптомных больных коронавирусом В Москве доля инфицированных коронавирусом людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, возросла за неделю с 40 до 60%. 93

Здоровье В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. 534

Политика Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин. 435

Происшествия В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. 4

Общество Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами. 128

Армия и оружие Строительство новейших российских фрегатов поставлено под вопрос По словам главы ОСК Алексея Рахманова, к строительству головного корабля усовершенствованного проекта 22350М можно было бы приступить уже в 2020 году, если будут согласованы вопросы необходимого уровня финансирования.

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 2,2K

Игры Авторы NieR Re[in]carnation показали двухминутную пробежку героини Работает над ней студия Applibot, известная по Seven's Code и Blade XLord.

Здоровье В России опробовали новейший способ лечения коронавируса Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере. 213

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3K

Авто Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для РФ Новую модель с 15 апреля уже можно оформить по предзаказу, но цену на внедорожник пока не раскрыли. 23

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Москве Ранее стало известно о гибели одного человека в результате столкновения автобуса Мосгортранса и легкового автомобиля Hyundai в районе дома №45 на Кутузовском проспекте. 64

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,8K

Общество Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму. 116

Технологии Компания Sony планирует ограничить производство PlayStation 5 Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что до марта 2021 года японская компания произведет меньше приставок, чем в аналогичный период старта продаж PlayStation 4. В Bloomberg уточняют, что в Sony пересмотрели производственные планы по причине высокой цены на комплектующие, которые были заявлены в консоли нового поколения. 43

Религия Руководство УМВД Саратова убеждает прихожан вернуться домой Особое внимание Уступкин уделял верующим, которые привели с собой в церковь детей. Однако его аргументы не подействовали. 1