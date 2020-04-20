Коронавирус
BFM.ruСтоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
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с чего всё началось
В понедельник, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI в моменте достигала -$40 за баррель. После того, как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились.РБК15:34
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Общество
Книготорговля включена в список наиболее пострадавших отраслей
В минувшую субботу, 18 апреля, Правительство РФ внесло изменение в постановление от 3 апреля 2020 г. № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".
Ревизор.ру 05:45
Энергетика
Медведев сравнил ситуацию с фьючерсами на нефть с картельным сговором
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Facebook прокомментировал падение фьючерсов на нефть.
RT на русском 17:25
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Энергетика
Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже нуля
Стоимость ближайших фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) впервые опустилась ниже нулевой отметки.
Собеседник 14:53
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 07:26
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Экономика
В бюджет Приморья с продажи «Хаяттов» вернулось всего 550 млн рублей
В краевую казну поступило 550 млн рублей.
PrimaMedia.ru 20:30
Общество
В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
Культура
Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
Рамблер 04:53
Технологии
Facebook выпустит приложение для стриминга игр
Компания Facebook выпустит приложение для стриминга игр, которое должно стать конкурентом для стриминговых платформ Youtube и Twitch, сообщает NYT, ссылаясь на руководителя приложения Фиджи Симо.
Телеканал Санкт-Петербург 18:59
Футбол
Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле
Спорт-Экспресс 17:46
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 29 человек с коронавирусом в возрасте от 31 года до 94 лет, передает ТАСС сообщение оперативного штаба.
Ведомости 16:41
Общество
Правительство РФ оставило миллионы людей без пособий по безработице
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей.
REGNUM 18 апреля в 03:47
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Наука
Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций
Авторы работы утверждают, что они первые нашли доказательства того, что мутации могут влиять на тяжесть заболевания.
Lenta.ru 20:59
Общество
Петербург вошел в пятерку городов с самым высоким качеством жизни
Невские Новости 08:31
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Скворцова спрогнозировала выход на плато по коронавирусу до мая
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато по коронавирусу до конца апреля.
Газета.Ru 14:31
Футбол
Совет Серии А принял решение доиграть сезон
Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019 / 2020, если правительство даст своё разрешение сделать это в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.
Soccer.ru 19:25
Политика
Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
Московский Комсомолец 10:21
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Общество
Силовики потеснили протестующих во Владикавказе
Как сообщал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии.
Кавказский узел 09:00
Политика
Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена
Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС 16:56
Экономика
В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний
По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей.
RT на русском 19:34
Биатлон
Королькевич и Кабуков назначены тренерами сборной России по биатлону
Старшими тренерами назначены Роберт Кабуков и Владимир Королькевич. Заседание СБР состоялось 20 апреля.
Вести.Ru 08:03
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ 18:42