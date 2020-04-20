Коронавирус

BFM.ruBFM.ruСтоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
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с чего всё началось

Цена российской нефти Urals стала отрицательной

В понедельник, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI в моменте достигала -$40 за баррель. После того, как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились.
РБК15:34

Подробнее о событии

Цена нефти марки WTI впервые за 37 лет ушла в минус

RT на русском18:48

Эксперт считает, что трейдеры будут хранить нефть в супертанкерах в расчете на подъем цен

ТАСС18:32

Цена на нефть марки WTI впервые стала отрицательной

РИА Новости18:13

Минус 2 доллара за баррель

Ёлдаш15:37

Майские фьючерсы на WTI завершили торги на уровне минус $37,63 за баррель

Интерфакс15:25

Цена нефти впервые в истории упала ниже нуля. Что важно знать

РБК18:07

Эксперты АКРА спрогнозировали стоимость нефти Urals в ближайшие годы

Известия18:39
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Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Lenta.ru 16:42
22
Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
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Общество

Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу

Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском 09:10
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Общество

Скворцова спрогнозировала выход на плато по коронавирусу до мая

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато по коронавирусу до конца апреля.
Газета.Ru 14:31
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Здоровье

В Амурской области выявлено еще три случая коронавируса

На 18 апреля в Амурской области выявлено три новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции COVID-2019.
Амур.инфо 18 апреля в 03:54
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Энергетика

Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
Комсомольская правда 17:11
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Кино

Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов

Культуромания 14:27
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Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
2,5K
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
3,4K
Политика

Мурашко призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения

Пандемия коронавируса является поводом задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19.
Известия вчера в 11:10
1,1K
Экономика

Бюджет России к июню получит 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка

Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году, следует из опубликованного распоряжения кабмина.
ТАСС 06:25
26
Общество

Виталий Калоев обратился к осетинам, митингующим во Владикавказе

URA.Ru 13:56
16
Общество

Сокамерник летчика Ярошенко умер от коронавируса

Сокамерник летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в США, умер от коронавируса.
Телеканал 360° 16:12
1
Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
213
Шоу-бизнес

Перед госпитализацией Татьяна Буланова жаловалась на безденежье

Актуальные Новости вчера в 02:11
122
Общество

В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом

В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
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Происшествия

Число жертв массового убийства в Канаде возросло

Оттава, 20 апреля 2020, 23:13 — REGNUM Число жертв массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек, 20 апреля сообщает агентство Associated Press.
REGNUM 16:13
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Политика

Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Россия убрала двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, занимающихся металлургией, из санкционного списка, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:06
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Футбол

Совет серии А единогласно подтвердил намерение доиграть сезон

Совет итальянской футбольной серии А единогласно подтвердил намерение доиграть чемпионат Италии, что станет возможным, если будет получено одобрение от правительства, сообщается на сайте серии А.
РИА Новости 17:57
Экономика

Александр Усс рассказал об антикризисном плане поддержки жителей края

Именно поэтому в рамках антикризисного плана особое внимание уделяется и будет уделено поддержке ресурсоснабжающих организаций.
НИА-Красноярск 09:16
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Авто

Новый Mercedes-Benz C-Class получит квадратный планшет в салоне

Компания Mercedes-Benz работает над новым поколением седана C-Class в кузове W206.
Автоновости дня 01:31
Общество

Реаниматолог назвал симптомы, при которых необходимо вызывать скорую

По последним данным, в России коронавирусом заразились 42 тысячи 853 человека, из них 24 тысячи 324 — в Москве.
Говорит Москва 06:43
10
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти

Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Lenta.ru 17:16
7
Происшествия

1146 литров алкоголя пытались незаконно ввезти в Южно-Курильск

1146 литров алкогольной продукции обнаружили сахалинские таможенники совместно с пограничниками на судне, прибывшем в Южно-Курильск из Японии.
Сахалин.Инфо 19:40
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
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Общество

Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса

Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
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Здоровье

Как изменились правила оказания медпомощи по ОМС

В связи с распространением коронавирусной инфекции по всей России изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС.
Открытый Нижний 05:35
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Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
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Авто

Cadillac обнародовал цены на новый Escalade

Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.
Daily-Motor.Ru 09:23
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