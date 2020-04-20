Энергетика

BFM.ruBFM.ruСтоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
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Обвалили вообще всё, честно!

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Цена нефти WTI упала до минус 55 долларов

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Эксперт считает, что трейдеры будут хранить нефть в супертанкерах в расчете на подъем цен

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Цена нефти впервые в истории упала ниже нуля. Что важно знать

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ИА Красная Весна16:13
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Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
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Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
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Победил шестилетний Луиджи Д’Агостин, по рисунку которого компания Erreà сделает форму.
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Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»

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Татьяна Тарасова призвала срочно возобновить ледовые тренировки фигуристов сборной России

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала в самое ближайшее время организовать ледовые тренировки спортсменов сборной России, собрав фигуристов в одном из закрытых спортивных сооружений которые есть в стране.
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Эпидемия коронавируса в России может продлиться до лета

Нет никакой уверенности, что Россия сможет справиться с эпидемией коронавируса до конца весны текущего года.
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