Энергетика

BFM.ruBFM.ruСтоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
Читать в источнике
Комментировать2,2K

Подробнее о событии

Цены на нефть впервые в истории упали ниже нуля

Lenta.ru18:38

Цена нефти марки WTI впервые за 37 лет ушла в минус

RT на русском18:48

Майские фьючерсы на WTI завершили торги на уровне минус $37,63 за баррель

Известия16:05

Цена на нефть марки WTI впервые стала отрицательной

РИА Новости18:13

WTI рухнула почти на 30%, рубль упал на 1,5%

МонаВиста10:53

Цена нефти впервые в истории упала ниже нуля. Что важно знать

РБК18:07

Эксперт считает, что трейдеры будут хранить нефть в супертанкерах в расчете на подъем цен

ТАСС18:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 19:59, Ашберн

Комментарии

Общество

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:53
17
Энергетика

Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США

Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском 18:14
3
Экономика

Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году

Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
РБК 17:37
1
Здоровье

В больнице Екатеринбурга у 78 пациентов и врачей нашли коронавирус

МордовМедиа 07:43
690
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
369
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
3,4K
Политика

Россия исключила двух украинских бизнесменов из списка санкционных лиц

Россия исключила двух украинских бизнесменов из перечня физиц, в отношении которых были введены специальные экономические меры, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 18:41
7
Политика

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
10
Общество

Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса

28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
Ведомости 11:55
4
Музыка

Мировые звёзды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку медиков

Говорит Москва вчера в 02:46
71
Космос

Новый модуль МКС «Наука» испытывают в вакуумной камере

18.04.2020 Новый модуль МКС «Наука», который проходит испытания в Центре им. М.В. Хруничева, протестируют в условиях, имитирующих воздействие космического пространства.
Портал Поиск 18 апреля в 08:02
5
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
6
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
45
Хоккей

Уэйн Гретцки: «Овечкин сделает все, чтобы побить мой рекорд»

Бывший нападающий «Эдмонтона» Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина превзойти его по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Sports.ru вчера в 23:47
Космос

SpaceX планирует запуск ракеты с 60 спутниками Starlink 22 апреля

Как сообщает пресс-служба SpaceX, благоприятный прогноз погоды позволил перенести запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink с 23 на 22 апреля.
Московский Комсомолец 19:40
1
Космос

Астрономы не нашли вторую планету вблизи Проксимы Центавра

RuNews24.ru 11:00
Общество

В Москве умерли 29 больных с коронавирусом

Ведомости 16:41
6
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
2,9K
Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

В столичном Департаменте здравоохранения прокомментировали сообщения о том, что женщина умерла на лавочке у своего дома.
RT на русском 03:06
719
Энергетика

Двойной удар по экономике Сахалина: обвал цен на нефть и новый коронавирус. Перенос крупных проектов и влияние на развитие Южных Курил (Hokkaido Shimbun, Япония) (Hokkaido Shimbun)

Экономический кризис, вызванный обвалом цен на нефть и распространением нового коронавируса, резко затормозил развитие Сахалинской области.
ИноСМИ 05:30
Общество

Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца

Московский Комсомолец 10:21
18
Общество

Россиянам объяснили, будет ли запрещена рыбалка из-за коронавируса

Запрещать любительскую рыбалку в условиях пандемии коронавируса не планируется.
URA.Ru 10:07
5
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
3,4K
Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело о крушении SSJ100 в Шереметьево

РИА Новости 07:23
8
Хоккей

Григоренко стал игроком «Коламбуса»

В завершившемся сезоне КХЛ Григоренко набрал 41 очко (19+22) в 49-и матчах регулярного сезона.
ODDS.ru 10:13
Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
2,2K
Наука

Новый вид змей назвали в честь Салазара Слизерина

Индийские ученые описали новый вид куфии, или копьеголовой змеи (Trimeresurus) — рода ядовитых змей из подсемейства ямкоголовых (Crotalinae): рептилия получила название T. salazar — в честь Салазара Слизерина, одного из основателей школы «Хогвартс» из серии книг от Гарри Поттере.
N+1 06:49
8
Энергетика

Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
Комсомольская правда 17:11
180
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть

Рубль на открытии торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, существенно подешевел к доллару и евро.
Forbes 04:36
3
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина требует от Бари Алибасова вернуть ее квартиру

Актриса направила нотариально заверенную претензию Алибасову, в которой просит в течение определенного срока вернуть ей квартиру.
Слово и Дело вчера в 09:52
31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное