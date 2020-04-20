Энергетика

BFM.ruBFM.ruСтоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
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Ниже нуля: нефть WTI упала до отрицательных значений

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Цена нефти WTI завершила торги на отметке почти минус 38 долларов

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Цена нефти WTI стала отрицательной

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Цена российской нефти Urals стала отрицательной

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Стоимость нефти WTI на торгах в США впервые достигла отрицательных значений

ТАСС14:59

Стоимость нефти приблизилась к нулю

ИА Красная Весна15:04
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В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
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Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
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С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

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В Костроме скончалась третья пациентка с коронавирусом

Третья пожилая женщина, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в костромской больнице, сообщает администрация региона.
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Скворцова заявила о скором пике заболеваемости коронавирусом в России

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В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

В столичном Департаменте здравоохранения прокомментировали сообщения о том, что женщина умерла на лавочке у своего дома.
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Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

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Рекордно обвалился нефтяной фьючерс на нефть марки WTI

Цена майских нефтяных фьючерсов нефти марки WTI опустилась ниже $14, 20 апреля показали результаты торгов.
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров пообещал помочь всем жителям республики, которые пострадали из-за распространения коронавируса.
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