Энергетика
BFM.ruСтоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
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Комментарии
Авто
Продажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году могут снизиться до 2 раз до 900 000 машин, прогнозирует консалтинговая компания BCG.
Ведомости 14:49
Наука
Ученые назвали период, когда наиболее заразен заболевший коронавирусом
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые пришли к выводу о том, что инфицированный становится наиболее заразен за один-два дня до проявления синдромов COVID-19.
ToDay News Ufa 06:14
Общество
Донское правительство прокомментировало виртуальный митинг ростовчан
В правительстве Ростовской области прокомментировали виртуальный митинг, который прошёл сегодня на онлайн-картах донской столицы.
1rnd.ru 11:33
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
Футбол
Сон Хын Мин приступил к службе в морской пехоте Южной Кореи
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прибыл на остров Чеджужо в учебный лагерь морской пехоты Южной Кореи, где будет проходить военную службу.
Metaratings 08:26
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Происшествия
В Костроме скончалась третья пациентка с коронавирусом
Третья пожилая женщина, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в костромской больнице, сообщает администрация региона.
Российская газета 13:54
Общество
Скворцова заявила о скором пике заболеваемости коронавирусом в России
Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом, плато может наступить до мая.
RT на русском 14:47
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
В столичном Департаменте здравоохранения прокомментировали сообщения о том, что женщина умерла на лавочке у своего дома.
RT на русском 03:06
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Энергетика
Рекордно обвалился нефтяной фьючерс на нефть марки WTI
Цена майских нефтяных фьючерсов нефти марки WTI опустилась ниже $14, 20 апреля показали результаты торгов.
ИА Красная Весна 09:15
Футбол
Вьери: Роналду может играть с сигаретой в зубах до 40 лет
Криштиану может играть с сигаретой в зубах до 40 лет, как говорят в Италии.
Чемпионат 14:28
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Общество
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv 10:17
Происшествия
Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
Общество
Митингующие во Владикавказе аплодисментами встретили уход ОМОНа
Участники схода во Владикавказе с одобрением восприняли уход ОМОНа с площади Свободы, где проходит митинг против режима самоизоляции.
News.ru 10:28
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Общество
В Красногорске число заразившихся коронавирусом превысило 200 человек
РИАМО в Красногорске вчера в 03:08
Кино
Появился трейлер мини-сериала «Голливуд» о киноиндустрии после войны
Игромания.ру 10:22
Армия и оружие
The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО
Американский политический журнал The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО.
Актуальные Новости вчера в 09:20
Спорт
Житель Приморья в самоизоляции пробежал 100 километров вокруг кровати
Вечерняя Москва 04:45
Шоу-бизнес
Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звёздами»
Вчера, 19 апреля, на телеканале «Россия 1» состоялся новый тур популярного шоу «Танцы со звёздами».
OvideO.ru 07:25
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
Общество
Глава Северной Осетии пообещал помочь пострадавшим из-за коронавируса
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров пообещал помочь всем жителям республики, которые пострадали из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 14:40