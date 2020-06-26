Энергетика
Деловое.ТВСтоимость бензина АИ-95 на бирже обновила исторический рекорд
Как сообщает агентство "РИА Новости", цена бензина АИ-95 на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимальной отметки за всю историю наблюдений с июня 2018 года. По итогам сегодняшний торгов стоимость бензина выросла на 1,25% по сравнению с данными на 25 июня.
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Общество
Серебренников получил условный срок
REGNUM 09:48
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате нападения в Глазго
Несколько человек получили ранения, также сообщается о трех погибших в результате нападения в центре Глазго в Шотландии, передает BBC.
Известия 09:28
Политика
В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»
Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
Lenta.ru 08:45
Политика
В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год
Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
Общество
Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля
Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
РИА Новости 09:32
Хоккей
«Торпедо» пополнило состав защитниками «Ак Барса» и «Авангарда»
Согласно сообщениям официального сайта Континентальной хоккейной лиги, «Торпедо» выменяло защитников Марка Марина у «Ак Барса» и Семена Ручкина у «Авангарда».
REGNUM 09:38
Общество
Центризбирком сообщил о DDoS-атаке на свой сайт
На сайт Центризбиркома России совершена DDoS-атака. Об этом ЦИК сообщил в своем официальном телеграм-канале.
Афиша Daily 07:18
Гаджеты
AMD заявила, что улучшила энергоэффективность CPU не в 25, а в 32 раза
Сравнение проводилось между процессорами AMD FX-7600P и Ryzen 7 4800H с теплопакетом в 35 и 45 Вт соответственно.
Игромания.ру вчера в 14:21
Происшествия
Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей
В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
Lenta.ru 09:03
Происшествия
Хоккеисту «Динамо» грозит до 5 лет лишения свободы
Защитнику московского "Динамо" Андрею Сергееву грозит до пяти лет лишения свободы.
Газета.Ru 08:09
Авто
Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе
В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Общество
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
Футбол
«Факел» просматривает игрока молодежки «Ростова»
Soccer.ru 09:36
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Политика
Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу
Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК вчера в 03:30
Космос
Virgin Galactic успешно протестировала свой космоплан над Нью-Мексико
Суборбитальный ракетный космоплан VSS Unity класса SpaceShipTwo, построенный британской компанией Virgin Galactic, тестируют в различных режимах с 2016 года: и в режиме буксировки, и в режиме планирования, и с включенными ракетными двигателями.
Хайтек+ 04:56
Шоу-бизнес
Архивное фото Пугачевой в купальнике попало в Сеть
Родин пояснил, что снимок сделали во время гастролей. В тот день Примадонна не захотела купаться, а предпочла просто позагорать.
Слово и Дело вчера в 08:42
Общество
В России возобновляют международное авиасообщение
В России разработан план по возобновлению международного авиасообщения, начиная со стран СНГ.
МонаВиста вчера в 05:37
Игры
Новый трейлер Cyberpunk 2077 появился в Сети
Польская компания CD Projekt RED опубликовала новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077, выход которой запланирован на ноябрь 2020 года.
iReactor 02:21
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Происшествия
В Туле задержали брачного афериста из Африки
Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после возвращения из Афганистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 08:59
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Общество
На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Что происходит 08:46
Армия и оружие
Индия спешит закупить российское оружие
По мнению индийских источников, именно российское оружие не даст противникам Индии шанса получить преимущество в воздухе.
Военное дело 07:59
Интернет
YouTube тестирует съемку 15-секундных видео через приложение
Коммерсантъ 06:06
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Вечерний курьер 01:59