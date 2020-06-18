Энергетика
Российская газетаСтоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить4,9K
с чего всё началось
За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.РБКвчера в 09:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Общество
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram
Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
РИА Новости 08:03
Музыка
За ролик про десантников Ургант высмеял Киркорова
Evo-rus.com вчера в 09:26
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Кино
Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»
Киноафиша России 05:09
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
Новый полностью электрический мусоровоз от компании «КамАЗ» под индексом 53198 получил собственное название – Чистогор.
32CARS.ru 16 июня в 05:08
Происшествия
В Петербурге иномарка сбила шестерых пешеходов
Российская газета 06:37
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру 08:17
Культура
Юрию Соломину исполняется 85 лет
18 июня исполняется 85 лет актёру и режиссёру театра и кино, художественному руководителю Государственного академического Малого театра, профессору Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина, народному артисту СССР Юрию Соломину.
Россия – Культура 04:15
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Общество
Песков подтвердил обсуждение введения прогрессивного налога
Правительство и администрация президента обсуждают введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) как одной из возможных антикризисных мер, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:36
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс получила травму во время съемок постельной сцены
Актриса Эвелина Бледанс повредила ногу, когда снималась в интимной сцене на площадке сериала «Фитнес».
66.ru 08:23
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме в Москве
Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ Москвы).
Lenta.ru 08:27
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
Политика
Сербия не примет решение по Косово без одобрения России
«Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде.
Коммерсантъ 07:48
Происшествия
Школьницы в белье станцевали у мемориала в Калуге
7 новостей 07:43
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Технологии
Сооснователь Mail.ru Group привлек $100 млн в новый фонд
Компания Grishin Robotics одного из основателей Mail.ru Group Дмитрий Гришина привлекла средства на запуск нового фонда — Grishin Robotics Fund II.
Компания 07:45
Общество
На Россию надвигается похолодание
Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Тучная актриса раскрыла секрет похудения за четыре дня
Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson) сбросила три килограмма за четыре дня и раскрыла секрет быстрого похудения.
Lenta.ru вчера в 12:30
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила, что беременна
22-летняя олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердили, что скоро станет мамой.
Gazeta.SPb вчера в 00:03
Общество
Забастовка в «СГЭТ». Водители троллейбусов сообщили о 13-часовом рабочем дне
Взгляд-инфо 07:13
Политика
Порошенко избирают меру пресечения, прокуратура требует ареста
Прокуратура требует ареста Порошенко с правом внесения 10 миллионов гривен залога.
МонаВиста 07:51
Происшествия
Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали
Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
Lenta.ru 07:07