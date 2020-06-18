Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаСтоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд

Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать3,8K
с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

Стоимость бензина марки Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тыс. руб. за тонну.
РБКвчера в 09:34

Подробнее о событии

Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

РБК08:25

Стоимость бензина Аи-95 на российских биржах побила новый рекорд

Говорит Москва07:29

Стоимость бензина АИ-95 побила исторический рекорд

Фонтанка.Ру01:38

Эксперты назвали основные причины роста стоимости бензина после снятия режима самоизоляции

ТАСС07:57

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новостивчера в 19:01

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфаксвчера в 13:50

Цена бензина АИ-95 побила все рекорды

Петербургский дневниквчера в 10:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с днем рождения

Inc-news.ru 07:39
11
Происшествия

Стало известно о четырех погибших после стрельбы в жилом доме в Москве

В результате стрельбы, которую неизвестный открыл в жилом доме на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ Москвы), погибли четыре человека.
Lenta.ru 09:02
156
Происшествия

Трех участников «Артподготовки» приговорили к срокам от 6 до 13 лет

Московский Комсомолец 07:41
1
Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
101
Происшествия

К Ефремову снова приехали силовики

Piter.tv вчера в 05:09
387
Кино

«Роскино» представит российскую киноиндустрию на Каннском кинорынке

Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова подчеркнула, что Каннский кинорынок Marche du Film остается ключевым для российских компаний.
REGNUM 06:30
Общество

Путин потребовал довести до суда дело о хищениях на стройке онкоцентра

Президент Владимир Путин потребовал довести до суда дела о картельных сговорах в России, в том числе, уголовное дело о хищениях при строительстве онкоцентра в Родниках.
РБК Калининград 09:44
7
Здоровье

Физические нагрузки спасают по 4 млн жизней каждый год

Британские исследователи пришли к выводу, что достаточное количество физических нагрузок поможет предотвратить примерно 4 млн преждевременных смертей в мире.
MedikForum.ru 07:10
2
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
557
Политика

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
62
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США вошел в Черное море, пишет РИА "Новости" со ссылкой на национальный центр управления обороной РФ.
Газета.Ru вчера в 13:30
58
Политика

Собянин заявил, что в России не осталось олигархов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что белорусская оппозиция спонсируется российскими олигархами, подчеркнул, что таковые в России отсутствуют: «Нам неизвестно о существовании каких-то российских олигархов».
REGNUM 09:42
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,1K
Шоу-бизнес

Арбенина раскритиковала семью погибшего в аварии с Ефремовым водителя

Музыкант Диана Арбенина на своей странице в социальной сети высказалась по поводу смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Вечерняя Москва 02:27
139
Футбол

УЕФА разрешил проводить матчи под эгидой организации в Грозном

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить Грозному проводить матчи на "Ахмат-Арене" под эгидой организации.
ТАСС Спорт 08:55
Политика

Суд отложил заседание по делу Порошенко

Печерский суд Киева отложил заседание по одному из уголовных дел против экс-президента Украины Петра Порошенко, передает «Страна.ua».
Rambler News Service 09:43
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 16 июня в 02:26
1,6K
Общество

Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит

Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
Московский Комсомолец вчера в 08:36
9
Политика

Володин порассуждал о будущем России после Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин порассуждал о будущем России после окончания президентских сроков Владимира Путина.
Lenta.ru 08:48
957
Футбол

ЦСКА анонсировал матч с «Зенитом», показав растолстевших футболистов

Вести.Ru 08:10
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
17
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
1K
Политика

Источник назвал дату обращения Путина по поводу поправок в Конституцию

Как сообщают источники "Интерфакса", глава российского государства Владимир Путин намерен обратиться к россиянам накануне голосования по поправкам в Конституцию России.
Инфорос 02:19
3,4K
Кино

Скончался актер и режиссер Олег Борецкий

Олег Борецкий ушел из жизни на 57-м году жизни.
Evo-rus.com 09:11
3
Политика

Президент киевского ФК «Динамо» призвал остановить войну с Россией

Украинский предприниматель, президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис заявил, что войну с Россией необходимо остановить.
Ruposters.ru 07:54
21
Гаджеты

Wedbush: Apple выпустит iPhone 12 в срок, но без гарнитуры в комплекте

Некоторое время назад аналитики полагали, что Apple не сможет быстро восстановить цепочки поставок в связи с пандемией COVID-19, что приведет к переносу запуска новых устройств на более поздний срок.
Evo-rus.com 09:43
1
Общество

Началось тестовое электронное голосование

Запись на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:13
10
Футбол

Владелец «Сочи»: позиция клуба по матчу с «Ростовом» не изменилась

Позиция "Сочи" по вопросу возможного переноса матча 23-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом" не изменилась, команда по-прежнему против переноса, сообщил РИА Новости владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
РИА Новости 09:05
1
Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Lenta.ru 05:08
3,9K
Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное