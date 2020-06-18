Энергетика
РИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось
С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и достигла исторического максимума. За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб.РБКвчера в 09:34
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Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Армия и оружие
Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео
Портал The Drive проанализировал видео обломков трех ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями, опубликованное в Twitter.
Российская газета 04:12
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы и области о надвигающейся грозе
В свою очередь в подмосковном главке МЧС "Интерфаксу" сообщили, что до 21:00 18 июня в области ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м / с. В МЧС предупредили жителей, что при грозе стоит по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка и держаться подальше от электропроводки, антенн.
Интерфакс 09:03
Футбол
Виталий Денисов покинул «Ротор»
РИА Новости 09:56
Экономика
Все фракции Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Все фракции Госдумы поддержали идею введения прогрессивной шкалы налога на доходы для физлиц.
Комсомольская правда 04:58
Футбол
Василий Уткин: Про встречу Абрамовича с Хаверцем точно чушь. Президент «Челси» лично с игроками-кандидатами не встречается никогда
Популярный блогер Василий Уткин с недоверием отнесся к информации о том, что президент «Челси» Роман Абрамович лично встретился с полузащитником «Байера» Каем Хаверцем, дабы убедить того перейти в лондонский клуб.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 08:03
Общество
Собянин отменил предварительную запись в МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
Здоровье
Добровольцам ввели вакцину от коронавируса в Сеченовском университете
В Сеченовском университете Минздрава РФ стартовало исследование вакцины от коронавирусной инфекции.
News.ru 10:38
Политика
Более 30 депутатов Госдумы болеют или переболели коронавирусом
Более 30 депутатов Госдумы болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 или уже перенесли её.
RT на русском 08:54
Общество
Адвокат Ефремова заявил о смене позиции семьи Захарова по компенсации
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсудить денежную компенсацию, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, 17 июня сообщает «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 08:26
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда
Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 10:35
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Энергетика
Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум
Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Газета.Ru 10:18
Здоровье
Главврач калининградского кардиоцентра вылечился от коронавируса
Главный врач кардиоцентра в Родниках Юрий Шнейдер вылечился от коронавируса.
Калининград.Ru 10:25
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Вести.Ru 16 июня в 07:34
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия 16 июня в 10:49
Общество
В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:20
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы вчера в 03:32
Футбол
Владелец «Сочи»: позиция клуба по матчу с «Ростовом» не изменилась
Позиция "Сочи" по вопросу возможного переноса матча 23-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом" не изменилась, команда по-прежнему против переноса, сообщил РИА Новости владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
РИА Новости 09:05
Происшествия
Трех участников «Артподготовки» приговорили к срокам от 6 до 13 лет
Московский Комсомолец 07:41
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости 04:27
Армия и оружие
Огневая точка ВСУ подавлена на юге Донбасса
REGNUM вчера в 16:45
Общество
Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико
В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
Шоу-бизнес
Заседание суда по разводу Телегина и Пелагеи перенесено на 26 июня
Заседание по бракоразводному процессу хоккеиста московского ЦСКА Ивана Телегина и известной певицы Пелагеи состоится 26 июня.
Нева Спорт 04:11
Футбол
«Финал восьми» Лиги чемпионов пройдет с 12 по 23 августа
«Финал восьми» Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне (Португалия) в период с 12 по 23 августа, сообщает L’Équipe.
Нева Спорт вчера в 08:33
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05