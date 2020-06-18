Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и достигла исторического максимума. За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб.
РБКвчера в 09:34

Подробнее о событии

Цена бензина Аи-95 на бирже вновь побила исторический максимум

Коммерсантъ09:48

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новостивчера в 19:01

Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд

Российская газета08:21

Стоимость бензина Аи-95 на российских биржах побила новый рекорд

Говорит Москва07:29

Эксперты назвали основные причины роста стоимости бензина после снятия режима самоизоляции

ТАСС07:57

Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

РБК08:25

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфаксвчера в 13:50
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
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Армия и оружие

Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео

Портал The Drive проанализировал видео обломков трех ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями, опубликованное в Twitter.
Российская газета 04:12
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Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК 09:13
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Общество

МЧС предупредило жителей Москвы и области о надвигающейся грозе

В свою очередь в подмосковном главке МЧС "Интерфаксу" сообщили, что до 21:00 18 июня в области ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м / с. В МЧС предупредили жителей, что при грозе стоит по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка и держаться подальше от электропроводки, антенн.
Интерфакс 09:03
2
Футбол

Виталий Денисов покинул «Ротор»

РИА Новости 09:56
Экономика

Все фракции Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Все фракции Госдумы поддержали идею введения прогрессивной шкалы налога на доходы для физлиц.
Комсомольская правда 04:58
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Футбол

Василий Уткин: Про встречу Абрамовича с Хаверцем точно чушь. Президент «Челси» лично с игроками-кандидатами не встречается никогда

Популярный блогер Василий Уткин с недоверием отнесся к информации о том, что президент «Челси» Роман Абрамович лично встретился с полузащитником «Байера» Каем Хаверцем, дабы убедить того перейти в лондонский клуб.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 08:03
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
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Общество

Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
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Здоровье

Добровольцам ввели вакцину от коронавируса в Сеченовском университете

В Сеченовском университете Минздрава РФ стартовало исследование вакцины от коронавирусной инфекции.
News.ru 10:38
Политика

Более 30 депутатов Госдумы болеют или переболели коронавирусом

Более 30 депутатов Госдумы болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 или уже перенесли её.
RT на русском 08:54
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о смене позиции семьи Захарова по компенсации

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсудить денежную компенсацию, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, 17 июня сообщает «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 08:26
1,2K
Общество

Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда

Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 10:35
Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
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Энергетика

Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум

Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Газета.Ru 10:18
10
Здоровье

Главврач калининградского кардиоцентра вылечился от коронавируса

Главный врач кардиоцентра в Родниках Юрий Шнейдер вылечился от коронавируса.
Калининград.Ru 10:25
Энергетика

Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Вести.Ru 16 июня в 07:34
897
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
711
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия 16 июня в 10:49
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Общество

В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:20
947
Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы вчера в 03:32
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Футбол

Владелец «Сочи»: позиция клуба по матчу с «Ростовом» не изменилась

Позиция "Сочи" по вопросу возможного переноса матча 23-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом" не изменилась, команда по-прежнему против переноса, сообщил РИА Новости владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
РИА Новости 09:05
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Происшествия

Трех участников «Артподготовки» приговорили к срокам от 6 до 13 лет

Московский Комсомолец 07:41
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости 04:27
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Армия и оружие

Огневая точка ВСУ подавлена на юге Донбасса

REGNUM вчера в 16:45
Общество

Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико

В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
75
Шоу-бизнес

Заседание суда по разводу Телегина и Пелагеи перенесено на 26 июня

Заседание по бракоразводному процессу хоккеиста московского ЦСКА Ивана Телегина и известной певицы Пелагеи состоится 26 июня.
Нева Спорт 04:11
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Футбол

«Финал восьми» Лиги чемпионов пройдет с 12 по 23 августа

«Финал восьми» Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне (Португалия) в период с 12 по 23 августа, сообщает L’Équipe.
Нева Спорт вчера в 08:33
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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