Энергетика
Российская газетаСтоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить5K
с чего всё началось
За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.РБКвчера в 09:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба
Российская газета 08:36
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
Политика
Экс-помощник Трампа оценил отношение Путина к президенту США
Болтон добавил, что Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын стремятся встречаться с Трампом наедине, чтобы льстить ему и манипулировать президентом США.
РБК 01:21
Происшествия
Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей
Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
РИА Новости 06:35
Политика
Сегодня в Киеве могут арестовать Петра Порошенко
Как сообщают «Украинские новости», в офисе генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой заявили, что будут требовать для Порошенко ареста с возможностью внесения 10 млн грн залога.
Евразия Daily 01:37
Политика
Кремль прокомментировал разблокировку Telegram в России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Роскомнадзора разблокирововать мессенджер Telegram на территории России.
Lenta.ru 09:23
Происшествия
Трех участников «Артподготовки» приговорили к срокам от 6 до 13 лет
Московский Комсомолец 07:41
Политика
Источник назвал дату обращения Путина по поводу поправок в Конституцию
Как сообщают источники "Интерфакса", глава российского государства Владимир Путин намерен обратиться к россиянам накануне голосования по поправкам в Конституцию России.
Инфорос 02:19
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Кино
Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
Олег Борецкий ушел из жизни на 57-м году жизни.
Evo-rus.com 09:11
Экономика
Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию
Россия в 2020 году испытала воздействие сразу трех экономических шоков: снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения.
Газета.Ru вчера в 01:37
Происшествия
Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Футбол
УЕФА разрешил проводить матчи под эгидой организации в Грозном
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить Грозному проводить матчи на "Ахмат-Арене" под эгидой организации.
ТАСС Спорт 08:55
Общество
ФСБ рассекретила новые имена действовавших под Псковом карателей
Управление ФСБ по Псковской области обнародовало новый список эстонских карателей, действовавших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 08:27
Биатлон
Тихонов: руководство Союза биатлонистов России надо гнать поганой метлой
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь выступил с жесткой критикой правления Союза биатлонистов России (СБР).
РИА Новости 06:17
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа
53-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек порадовала поклонников новой фотографией, на которой она предстала полностью без макияжа и фильтров.
Экспресс газета 16 июня в 01:19
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Здоровье
Министр Дмитрий Попов встретился с медиками Диагностического центра
Как прошла встреча министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова с медиками регионального Диагностического центра.С оглаской Медики краевого диагностического центра, которые трудились в мае за пределами «красной зоны», остались недовольны уровнем заработной платы.
Алтайская правда 03:32
Общество
Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Общество
В мэрии Москвы рассказали о ходе стартовавшего онлайн-голосования
Общегородское пробное тестирование в Москве системы для дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на голосовании по поправкам в Конституцию, началось 18 июня.
Известия 08:02
Общество
Ужесточение наказания привело к снижению числа «пьяных смертей» на 35%
Работа принятого год назад закона об ужесточении ответственности за вождение в нетрезвом виде, повлекшее жертвы и травмы граждан, показала его эффективность — на 35% сократилось количество смертей от пьяных водителей, заявил в интервью «Газета.ru» спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
Парламентская газета 09:00
Политика
Кто оплатит технику и сверхурочные работникам на «удаленке»
Упорядочение правового обеспечения дистанционной работы позволит защитить трудовые права работника, осуществляющего свою деятельность удаленно.
REGNUM 16 июня в 07:42