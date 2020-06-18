с чего всё началось

Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в четверг обновила свой исторический максимум и достигла 57,31 тыс. рублей за тонну. Это на 1% выше, чем днем ранее, следует из данных торгов.

Происшествия Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем. 427

Политика Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник. 542

Общество Власти Москвы объяснили причину подтоплений Сильный ветер в столице повалил деревья, листва которых попала в канализацию и препятствовала стоку дождевой воды, из-за чего в столице образовались локальные подтопления, пояснил Бирюков. 437

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 211

Политика Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press. 13

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Футбол «Зенит» открыл счет в матче с ЦСКА На 3-й минуте матча гостям удалось открыть счет. При подаче Вячеслава Караваева с углового мяч забил защитник Бранислав Иванович.

Происшествия Бургомистр в Бельгии был ранен при нападении злоумышленника Брюгге, Бельгия, 20 июня 2020, 17:05 — REGNUM Бургомистр города Брюгге Дирк Де Фау пострадал при нападении злоумышленника с ножом.

Шоу-бизнес Шнуров высмеял агитирующих за поправки звёзд Российский музыкант Сергей Шнуров посвятил сатирическое стихотворение российским звёздам, которые поучаствовали в продвижении всенародного голосования по поправкам в Конституцию. 9

Политика Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 14