Энергетика
ТАСССтоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд
Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в четверг обновила свой исторический максимум и достигла 57,31 тыс. рублей за тонну. Это на 1% выше, чем днем ранее, следует из данных торгов.
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с чего всё началось
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 18 июня достигла впервые отметки 57,314 тысячи рублей за тонну, согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).Вести.Ru18 июня в 11:26
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Оптовые цены на бензин достигли максимума и в ближайшие дни пойдут вниз
Комсомольская правда18 июня в 15:08
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