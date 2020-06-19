с чего всё началось

Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в четверг обновила свой исторический максимум и достигла 57,31 тыс. рублей за тонну. Это на 1% выше, чем днем ранее, следует из данных торгов.

Общество Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета. 1K

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,4K

Происшествия Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 378

Наука Ученые, возможно, обнаружили кандидата на темную материю Группа ученых из разных стран, входящая в коллаб XENON обнародовала итоги экспериментов по поиску загадочной темной материи. 8

Политика В Кремле прокомментировали реакцию Запада на статью Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада, в частности, Польши, Прибалтики и США, на статью Владимира Путина о Второй мировой войне. 39

Происшествия В Бельгии бургомистр Брюгге ранен ножом при нападении В бельгийском Брюгге неизвестный злоумышленник напал с ножом на местного бургомистра Дирка де Фау и ранил его в шею, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Le Soir.

Общество Богатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.

Экономика Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете. 19

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 142

Футбол Левандовски побил рекорд бундеслиги по голам за сезон среди легионеров Форвард отличился на 24-й и 37-й минутах игры, забив 32-й и 33-й голы в текущем сезоне.

Технологии Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения. 5

Армия и оружие Российский «Пересвет» рассекретили Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal. 7

Армия и оружие Украина впервые испытала ракеты «Нептун» с боевой частью Украина впервые провела испытания ракет "Нептун" с боевой частью на полигоне в Одесской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение государственного концерна "Укроборонпром". 34

Политика Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.

Наука Древнему королю из ирландской гробницы сделали ДНК-анализ Ученые из Дублинского Тринити-колледжа исследовали древнюю гробницу Ньюгрейндж в ирландском графстве Мит и обнаружили там останки мужчины, скончавшегося пять тысяч лет назад. 4

Общество В США зафиксирована рекордная вспышка коронавируса В трех американских штатах — Аризоне, Техасе и Флориде — власти сообщают о рекордно высоком однодневном росте числа случаев COVID-19. 33

Футбол «Торино» и «Парма» не выявили победителя Футболисты «Торино» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Пармой».