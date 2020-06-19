с чего всё началось

Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в четверг обновила свой исторический максимум и достигла 57,31 тыс. рублей за тонну. Это на 1% выше, чем днем ранее, следует из данных торгов.

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 938

Футбол Тренеру ЦСКА стало плохо после разгромного поражения от «Зенита» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончренко почувствовал себя плохо после окончания матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».

Шоу-бизнес Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности Настя Каменских рассказала об особой системе тренировок.

Космос Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей. 5

Экономика Богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.

Происшествия В Крыму дождем смыло в реку строительный вагончик с человеком внутри Сотрудники Главного управления МЧС по Крыму помогли мужчине выбраться из строительного вагончика, смытого водой в реку Салгир в Симферополе.

Шоу-бизнес Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях. 8

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в июле Сильных осадков не ожидается, тут все в пределах нормы, говорит заведующая лабораторией Гидрометцентра Российской Федерации. 67

Общество После прошедшего сегодня дождя в Москве часть улиц города подтопило По словам вице-мэра Петра Бирюкова, сегодня в Москве выпало 70%. месячной нормы осадков Москву уже затапливало летними ливнями, и Собянин обещал решить эту проблему к 2018 году.

Политика Посол РФ в Вашингтоне назвал число россиян в американских тюрьмах Посол выразил надежду, что российские граждане смогут вернуться на родину либо по амнистии, либо по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года и что власти США учтут уже отбытые россиянами длительные сроки заключения.

Политика Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России. 455

Общество Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца Редкое кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть в некоторых российских регионах в 09.40 мск 21 июня, сообщает пресс-служба Московского планетария. 43

Авто BMW вывела на тесты мистический прототип BMW M8 Прошлым летом BMW выпустила купе и кабриолет M8, в том числе в исполнении Competition, поэтому нет смысла продолжать тестирование прототипов - если, конечно, они не планируют выпуск новой версии. 15

Футбол «Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков. 88

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1K

Культура Федор Добронравов покинул театр Сатиры Народный артист России Федор Добронравов добровольно покинул Московский театр Сатиры. 45