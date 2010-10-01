Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняСтоимость бензина в России начинает снижаться

Средние розничные цены на топливо в России начинают снижаться, данные публикует компания Thomson Reuters Kortes. При этом оптовая стоимость за тонну бензина марки АИ-92 растет, но этот процесс нивелируется демпферным механизмом.
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Российские АЗС снизили стоимость бензина и дизельного топлива

Политика Сегодня06 мая в 07:47

Эксперты зафиксировали снижение розничных цен на бензин

Народные новости06 мая в 06:16

Бензин Аи-92 в России подешевел на две копейки. Дизель - на три

ТАСС06 мая в 04:26

Стоимость бензина в России начинает снижаться

Экономика сегодня06 мая в 05:48

Бензин дорожает минимальными темпами за последние пять лет

Комсомольская правда06 мая в 02:05
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Фульгурит: когда молния ударяет в песок

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Эмери: Дмитрий Комбаров мог бы заиграть в Испании

Бывший главный тренер «Спартака» и лондонского «Арсенала» Унаи Эмери сказал, сколько футболистов из иностранных команд, которые он тренировал, обладало достаточным уровнем, чтобы заиграть в Испании.
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Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Интерфакс 11:28
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МИД назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору

МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
РИА Новости 16:31
Общество

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
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Общество

Жаловавшуюся на условия содержания в «Ленэкспо» петербурженку выписали

Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, жаловавшуюся на условия содержания в госпитале «Ленэкспо», выписали.
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Humble Bundle дарит Steam-версию стратегии Ashes of the Singularity: Escalation

Ashes of Singularity: Escalation – научно-фантастическая стратегия в реальном времени от разработчиков Sins of a Solar Empire, в которой человечеству предстоит сразиться с машинами, угрожающими существованию людской расы.
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Шура перенес операцию по удалению грыжи, которую назвал «онкологией»

Woman.ru вчера в 12:36
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Анонсированы первые игры для Xbox Series X

Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения.
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В Росгвардии исполнили гимн Победы на девяти языках — видео

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Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
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Трамп объявил, что экономика США входит в фазу «перехода к величию»

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В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
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Скрытый пик эпидемии коронавируса допустили в России

Скрытый пик эпидемии пандемии коронавируса допустили в России.
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Судьба тренера «Локомотива» Семина зависит от позиции РЖД

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Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
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«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
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