Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиСтоимость безлимитного Интернета в России выросла в 1,5 раза

Исследовании Content Review установило, что средняя стоимость Интернета по стране увеличилась до 888 рублей, а это почти в 1, 5 раза дороже, по сравнению с предыдущим годом. Эксперты утверждают, что такой скачок произошёл из-за нагрузки на сеть в связи с пандемией.
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с чего всё началось

Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем со 187 до 188,4 руб. Это, по мнению Content Review, обусловлено в том числе наценкой за подключение в отдельных странах нового стандарта связи 5G.
Коммерсантъвчера в 18:50

Подробнее о событии

Россия оказалась в лидерах по дешевизне мобильного интернета

Вести.Ru12:13

Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии

Известия06:11

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

Ведомостивчера в 20:25

Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Интерфакс03:31

В России вдвое выросли цены на безлимитный интернет

URA.Ruвчера в 20:45

Исследование: в России стоимость безлимитного интернета выросла в 1,5 раза

ТАСС05:25

Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

Коммерсантъвчера в 18:50
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Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

РБК 10:11
467
Здоровье

Врач назвал самые первые признаки онкологии

Среди первых сигналов опасного заболевания, которые требуют обращения к специалистам, профессор выделил изменение ритма дефекации и мочеиспускания, незаживающие язвы, необычные кровотечения или кровянистые выделения.
Российская газета 00:38
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Шоу-бизнес

Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии через полгода после родов

Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии через полгода после родов Фотографии Эшли Грэм после родов вдохновили ее поклонников.
Экспресс газета 04:17
Общество

В Саратовской области до 3 августа продлили коронавирусные ограничения

В Саратовской области до 3 августа продлили коронавирусные ограничения.
FreeNews-Volga 12:41
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ актера дать признательные показания

Михаил Ефремов имеет полное право признать вину и отказаться от нее «по тысяче раз в день».
MOS.news 10:30
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Игры

Игра по сериалу «Острые козырьки» выйдет 20 августа

Релиз игры на ПК, PS4, XBO и Nintendo Swich состоится 20 августа.
Матч ТВ 12:49
Космос

Телескоп VLT сделал самое красивое фото «космической бабочки»

РИА Новости 09:47
Политика

Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной

Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
13
Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
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Политика

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
1
Экономика

Музыкальный сервис Spotify сообщил об убытках во втором квартале

Чистый убыток во втором квартале 2020 года музыкального сервиса шведской компании Spotify составил 356 млн Евро, 29 июля сообщает пресс-служба сервиса.
ИА Красная Весна вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Прилучный публично оскорбил фанатку за уговоры вернуться к Муцениеце

Shraibikus News 12:42
6
Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

РИА Новости вчера в 07:44
57
Общество

Ученые назвали главную угрозу для человечества

Ученые назвали главной угрозой для существования человечества загрязнение воздуха, которое гораздо опаснее, чем коронавирус, СПИД, туберкулез и другие заболевания.
Anews 13:06
2
Наука

В Северной Атлантике открыли новое океаническое течение

Международная команда ученых обнаружила ранее неизвестное океаническое течение в северной части Атлантического океана, по которому вода попадает в канал у берегов Фарерских островов, расположенных между Шетландскими островами и Исландией.
Naked Science 09:29
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Здоровье

Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы

Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:49
Общество

СК возбудил дело против трижды проголосовавшей в Израиле россиянки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования гражданкой России в Израиле трёх бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Парламентская газета 09:29
60
Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей 10:56
82
Общество

Сын бывшего генерального прокурора Артем Чайка развелся с женой

StarHit.ru 12:35
21
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
18
Политика

Трамп предложил перенести выборы президента США

Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
353
Политика

Путин поручил срочно изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время срочно изолировать промышленную площадку в Усолье-Сибирском и поставить охрану от Росгвардии.
Парламентская газета 07:36
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Игры

Теперь GeForce NOW может синхронизироваться с библиотекой Steam

NVIDIA обновила приложение GeForce NOW, которое теперь поддерживает одну из самых востребованных функций — синхронизацию с библиотекой Steam.
Игромания.ру 12:58
Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД.
Газета.Ru 11:19
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
6
Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
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