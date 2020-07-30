Экономика
Ореанда-НовостиСтоимость безлимитного Интернета в России выросла в 1,5 раза
Исследовании Content Review установило, что средняя стоимость Интернета по стране увеличилась до 888 рублей, а это почти в 1, 5 раза дороже, по сравнению с предыдущим годом. Эксперты утверждают, что такой скачок произошёл из-за нагрузки на сеть в связи с пандемией.
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с чего всё началось
В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем со 187 до 188,4 руб. Это, по мнению Content Review, обусловлено в том числе наценкой за подключение в отдельных странах нового стандарта связи 5G.Коммерсантъвчера в 18:50
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Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
РБК 10:11
Здоровье
Врач назвал самые первые признаки онкологии
Среди первых сигналов опасного заболевания, которые требуют обращения к специалистам, профессор выделил изменение ритма дефекации и мочеиспускания, незаживающие язвы, необычные кровотечения или кровянистые выделения.
Российская газета 00:38
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Шоу-бизнес
Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии через полгода после родов
Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии через полгода после родов Фотографии Эшли Грэм после родов вдохновили ее поклонников.
Экспресс газета 04:17
Общество
В Саратовской области до 3 августа продлили коронавирусные ограничения
В Саратовской области до 3 августа продлили коронавирусные ограничения.
FreeNews-Volga 12:41
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера дать признательные показания
Михаил Ефремов имеет полное право признать вину и отказаться от нее «по тысяче раз в день».
MOS.news 10:30
Игры
Игра по сериалу «Острые козырьки» выйдет 20 августа
Релиз игры на ПК, PS4, XBO и Nintendo Swich состоится 20 августа.
Матч ТВ 12:49
Космос
Телескоп VLT сделал самое красивое фото «космической бабочки»
РИА Новости 09:47
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
Экономика
Музыкальный сервис Spotify сообщил об убытках во втором квартале
Чистый убыток во втором квартале 2020 года музыкального сервиса шведской компании Spotify составил 356 млн Евро, 29 июля сообщает пресс-служба сервиса.
ИА Красная Весна вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Прилучный публично оскорбил фанатку за уговоры вернуться к Муцениеце
Shraibikus News 12:42
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости вчера в 07:44
Общество
Ученые назвали главную угрозу для человечества
Ученые назвали главной угрозой для существования человечества загрязнение воздуха, которое гораздо опаснее, чем коронавирус, СПИД, туберкулез и другие заболевания.
Anews 13:06
Наука
В Северной Атлантике открыли новое океаническое течение
Международная команда ученых обнаружила ранее неизвестное океаническое течение в северной части Атлантического океана, по которому вода попадает в канал у берегов Фарерских островов, расположенных между Шетландскими островами и Исландией.
Naked Science 09:29
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Здоровье
Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы
Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:49
Общество
СК возбудил дело против трижды проголосовавшей в Израиле россиянки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования гражданкой России в Израиле трёх бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Парламентская газета 09:29
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей 10:56
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
Политика
Трамп предложил перенести выборы президента США
Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
Политика
Путин поручил срочно изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время срочно изолировать промышленную площадку в Усолье-Сибирском и поставить охрану от Росгвардии.
Парламентская газета 07:36
Игры
Теперь GeForce NOW может синхронизироваться с библиотекой Steam
NVIDIA обновила приложение GeForce NOW, которое теперь поддерживает одну из самых востребованных функций — синхронизацию с библиотекой Steam.
Игромания.ру 12:58
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД.
Газета.Ru 11:19
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48