Экономика
Ореанда-НовостиСтоимость безлимитного Интернета в России выросла в 1,5 раза
Исследовании Content Review установило, что средняя стоимость Интернета по стране увеличилась до 888 рублей, а это почти в 1, 5 раза дороже, по сравнению с предыдущим годом. Эксперты утверждают, что такой скачок произошёл из-за нагрузки на сеть в связи с пандемией.
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с чего всё началось
В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем со 187 до 188,4 руб. Это, по мнению Content Review, обусловлено в том числе наценкой за подключение в отдельных странах нового стандарта связи 5G.Коммерсантъвчера в 18:50
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Футбол
Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»
Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Белоруссия намерена усилить оперативное прикрытие государственных границ, в том числе с Россией.
Вести.Ru вчера в 14:29
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от признательных показаний
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил решение актера отказаться от признательных показаний, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Политика
Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00
Экономика
ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении
Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года впервые сократился на рекордные 32,9% в годовом исчислении в связи с пандемией нового коронавируса.
ТАСС 08:40
Фигурное катание
Авербух считает, что этапов Гран-при не будет до следующего года
Хореограф Илья Авербух считает, что международные соревнования по фигурному катанию не будут проводиться до начала следующего года.
РИА Новости 09:00
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
Известия 07:53
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Общество
Томские вузы сохранили позиции в Национальном рейтинге университетов
Национальный рейтинг университетов — результат ежегодного масштабного исследования российских вузов, который ведется «Интерфаксом» с 2010 года.
Томский Обзор 00:42
Политика
Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске
«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM 06:40
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Футбол
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА
Расследуется деятельность Джанни Инфантино. В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола ФИФА.
Piter.tv 08:42
Политика
Путин заявил о грузе экологических проблем в Иркутской области
Груз экологических проблем накапливался в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы, заявил на совещании президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 07:31
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Компания Kia Motors официально представила полноразмерный минивэн Carnival четвертого поколения. Новинка появится и на российском рынке.
32CARS.ru 01:31
Футбол
Шатов перешёл из «Зенита» в «Рубин» из-за недостатка игровой практики
Евро-футбол.ру 08:41
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Экономика
Крупные гостиницы Петербурга включили в перечень системообразующих
Крупные гостиничные и конгрессно-выставочные организации вошли в перечень системообразующих предприятий Петербурга.
DP.RU 08:28
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Музыка
Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году
В 2021 году британская группа Hurts вновь выступит в Иркутске.
Твой Иркутск 07:05
Политика
Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России
«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17
Происшествия
Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41