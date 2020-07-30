Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиСтоимость безлимитного Интернета в России выросла в 1,5 раза

Исследовании Content Review установило, что средняя стоимость Интернета по стране увеличилась до 888 рублей, а это почти в 1, 5 раза дороже, по сравнению с предыдущим годом. Эксперты утверждают, что такой скачок произошёл из-за нагрузки на сеть в связи с пандемией.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось

Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем со 187 до 188,4 руб. Это, по мнению Content Review, обусловлено в том числе наценкой за подключение в отдельных странах нового стандарта связи 5G.
Коммерсантъвчера в 18:50

Подробнее о событии

Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Интерфакс03:31

Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии

Известия06:11

Исследование: в России стоимость безлимитного интернета выросла в 1,5 раза

ТАСС05:25

Стоимость безлимитного интернета в России резко подскочила

Росбалт06:18

В России вдвое выросли цены на безлимитный интернет

URA.Ruвчера в 20:45

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

Ведомостивчера в 20:25

Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

Коммерсантъвчера в 18:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:06, Ашберн
Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
5
Политика

Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией

Белоруссия намерена усилить оперативное прикрытие государственных границ, в том числе с Россией.
Вести.Ru вчера в 14:29
11
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от признательных показаний

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил решение актера отказаться от признательных показаний, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
43
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
2K
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
705
Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
1,1K
Общество

Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
23
Политика

Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00
1,1K
Экономика

ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении

Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года впервые сократился на рекордные 32,9% в годовом исчислении в связи с пандемией нового коронавируса.
ТАСС 08:40
1
Фигурное катание

Авербух считает, что этапов Гран-при не будет до следующего года

Хореограф Илья Авербух считает, что международные соревнования по фигурному катанию не будут проводиться до начала следующего года.
РИА Новости 09:00
Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
Известия 07:53
46
Наука

Производство сверхзвукового пассажирского самолета AS2 запланировали на 2023 год

N+1 02:40
1
Космос

Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
235
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
1K
Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
60
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
1K
Общество

Томские вузы сохранили позиции в Национальном рейтинге университетов

Национальный рейтинг университетов — результат ежегодного масштабного исследования российских вузов, который ведется «Интерфаксом» с 2010 года.
Томский Обзор 00:42
Политика

Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске

«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM 06:40
230
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
340
Футбол

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА

Расследуется деятельность Джанни Инфантино. В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола ФИФА.
Piter.tv 08:42
Политика

Путин заявил о грузе экологических проблем в Иркутской области

Груз экологических проблем накапливался в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы, заявил на совещании президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 07:31
214
Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

Компания Kia Motors официально представила полноразмерный минивэн Carnival четвертого поколения. Новинка появится и на российском рынке.
32CARS.ru 01:31
39
Футбол

Шатов перешёл из «Зенита» в «Рубин» из-за недостатка игровой практики

Евро-футбол.ру 08:41
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
1,8K
Экономика

Крупные гостиницы Петербурга включили в перечень системообразующих

Крупные гостиничные и конгрессно-выставочные организации вошли в перечень системообразующих предприятий Петербурга.
DP.RU 08:28
Футбол

Артем Дзюба подписал контракт с «Зенитом» еще на два года

Город+ 03:37
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
1,3K
Музыка

Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году

В 2021 году британская группа Hurts вновь выступит в Иркутске.
Твой Иркутск 07:05
3
Политика

Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России

«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17
Происшествия

Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное