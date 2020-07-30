В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем со 187 до 188,4 руб. Это, по мнению Content Review, обусловлено в том числе наценкой за подключение в отдельных странах нового стандарта связи 5G.

с чего всё началось

Исследовании Content Review установило, что средняя стоимость Интернета по стране увеличилась до 888 рублей, а это почти в 1, 5 раза дороже, по сравнению с предыдущим годом. Эксперты утверждают, что такой скачок произошёл из-за нагрузки на сеть в связи с пандемией.

Стоимость безлимитного Интернета в России выросла в 1,5 раза

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