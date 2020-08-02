Экономика
ИзвестияСтоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.
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Политика
США осудили решение перенести выборы в Гонконге
Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание, которые были намечены на 6 сентября.
Коммерсантъ 01:29
Политика
Республиканская партия США проведет предвыборный съезд без прессы
Предвыборный съезд Республиканской партии США впервые пройдет в закрытом для журналистов режиме, 1 августа сообщает пресс-служба съезда партии.
ИА Красная Весна вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru вчера в 08:58
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM 31 июля в 08:11
Происшествия
Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае
Lenta.ru вчера в 12:10
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Известия вчера в 22:51
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине
Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала около 20 тыс. жителей и завершилась только после того, как полиция вывела организаторов со сцены, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:54
Общество
Названы самые популярные товары в российских магазинах
Самыми ходовыми товарами за первые семь месяцев нынешнего года в "Магните" и "Пятерочке" стали бананы, картофель и сахар-песок.
РИА Новости 02:31
Политика
Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
Политика
Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения
Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения.
Lenta.ru вчера в 13:42
Политика
В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России
В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт.
Известия вчера в 19:35
Общество
Россиян призвали воздержаться от покупки готового фарша
Как отмечает Прокофьев, это особенно важно при приготовлении люля-кебаб, иначе он просто рассыплется на шампуре.
ФАН 00:45
Общество
В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек
РИА Новости 02:08
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Здоровье
Учёба с 1 сентября, выплаты в 250 тысяч рублей, вспышки коронавируса на заводах: Главные новости Башкирии за июль
1 июля в Башкирии вступили в силу несколько законов. Один из них касается повышения тарифов за услуги ЖКХ.
UfacityNews.ru 31 июля в 22:42
Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
Политика
ВФБП подозревает Киев в причастности к крушению самолета МН17
Расследование дела о крушении самолета малайзийских авиалиний фактически зашло в тупик.
Экономика сегодня 02:24
Футбол
Попов: «Место ниже пятого „Ростов“ не устроит, хотим войти в тройку»
В сезоне-2019/2020 команда под руководством Валерия Карпина заняла пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру вчера в 06:42
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Пятый канал 01:24
Авто
Команда Williams задумывается о повторении Mercedes
Car.ru вчера в 10:50
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Общество
Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
Использование санитайзеров и антисептиков в российских школах в этом году станет обязательным.
РИА Новости вчера в 21:59
Здоровье
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек
В мире с начала пандемии коронавируса число инфицированных превысило 18 млн человек, сообщил специализированный портал по статистике Worldometer.
Взгляд.ру 01:14
Футбол
Роналду прокомментировал победу «Ювентуса» в чемпионате Италии
ProstoProSport 00:29
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Если семья уже получала выплату в прошлом месяце, новое заявление на август писать не нужно, расчёт будет осуществлён автоматически - на основе уже предоставленных данных.
Царьград вчера в 18:15
Происшествия
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54