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Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.В источнике
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Lenta.ru

Биткоин впервые за год достиг отметки в 12 тысяч долларов

Lenta.ru01:45
Газета.Ru

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года взлетела до $12 тысяч

Газета.Ru00:20
Известия

Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

Известия00:45
ТАСС

Курс биткойна впервые с августа 2019 года превысил отметку $12 тыс

ТАСС00:34
Коммерсантъ

Стоимость биткойна впервые за год превысила $12 тысяч

Коммерсантъ00:31
РБК

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тыс

РБК01:03
RT на русском

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тысяч

RT на русском00:17

Россиянам станет проще оформить пособие на детей от 3 до 7 лет

Правительство дополнило перечень сведений, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления госуслуг без истребования этих документов у заявителя.
Российская газета04:01
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Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомостивчера в 04:10
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Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Парижская прокуратура направила следственному судье запрос о возобновлении расследования обвинений в изнасиловании, которые ранее были выдвинуты против актера Жерара Депардье, пишут французские СМИ.
Газета.Ruвчера в 12:40
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