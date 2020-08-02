Экономика
ИзвестияСтоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.
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Общество
В Тюмени умерла самая тяжелая женщина России
Пятый канал вчера в 12:16
Авто
Назвали самые надежные подержанные кроссы до 800 000 рублей
Максимально надёжной окажется вариант с 2,0-литровым двигателем, причём как с МКПП, так и с АКПП.
CarsWeek.ru вчера в 13:09
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском вчера в 05:54
Политика
Экс-глава Украины предложил привлечь США к урегулированию в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский назначил руководителем делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил о возможном привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 23:36
Общество
Красноярские десантники празднуют День ВДВ
По случаю праздника с раннего утра красноярские десантники разъезжают по городу на машинах и мотоциклах с символикой и флагами войск.
Newslab.ru вчера в 23:20
Общество
В Хабаровске состоялась очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала
Продолжение протестов в Хабаровске может повредить бывшему губернатору края Сергею Фургалу.
Эхо Москвы 01:02
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбаряна на UFC Fight Night 173
Американец Дерек Брансон досрочно победил своего соотечественника Эдмена Шахбаряна на турнире UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.
RT на русском 00:37
Общество
«Северный поток-2» разрешили достраивать с 3 августа
Известно, что 3 августа истекает срок обжалования разрешения на использование судов с якорным позиционированием в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики.
Деловое.ТВ вчера в 09:27
Космос
Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю.
Газета.Ru вчера в 19:53
Происшествия
В СКР назвали приоритетную версию смерти семьи отдыхающих на Алтае
«Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», – говорится в сообщении.
МИР 24 вчера в 07:01
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57
Музыка
Группа Little Big стала абсолютным рекордсменом Евровидения
Российская группа Little Big побила рекорд музыкального конкурса «Евровидение» по просмотрам клипа к песне Uno.
Mockva.ru 00:24
Общество
Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона
Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
Технологии
Nvidia может купить разработчика ARM-чипов за $32 миллиарда
SoftBank купила Arm Holdings в 2016 году за $31 миллиард. Эта фирма проектирует процессорные ядра, но сами чипы не выпускает.
Вести.Ru 31 июля в 14:11
Общество
«Топлес-флешмоб» прошел на пляже Хельсинки
Массовая акция прошла на пляже Хиетаниеми в финском Хельсинки. Участие в флешмобе приняли несколько десятков девушек и молодых людей.
NewInform вчера в 18:11
Путешествия
В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
Музыка
Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров
МТВ онлайн вчера в 07:13
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет вчера в 14:04
Армия и оружие
Су-27 перехватил военный самолет США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
РЕН ТВ 31 июля в 12:50
Общество
Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова
OAnews вчера в 06:58
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Футбол
15-летний Пиняев стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ
Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев дебютировал в ФНЛ в возрасте 15 лет и 9 месяцев, выйдя на поле на 64-й минуте матча 1-го тура против «Спартака-2» (1:2). Таким образом, воспитанник московского клуба стал самым молодым футболистом, задействованным в матчах лиги, образованной в декабре 2010-го года.
Спорт-Экспресс вчера в 10:07
Экономика
Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»
Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в ТОП-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».
РБК 01:00
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
Evo-rus.com вчера в 02:58
Происшествия
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
Авто
Назвали главные недостатки и преимущества Lada Vesta
Современные автомобильные тенденции заставляют производителя вскоре обновить пятилетнюю модель, а пока специалисты назвали плюсы и минусы существующей машины.
Car.ru 00:42
Общество
Голикова: Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
Граница между Россией и Республикой Абхазия будет открыта с 1 августа 2020 года.
Агентство Москва 31 июля в 12:43