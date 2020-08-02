Экономика
ИзвестияСтоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.
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Общество
В Севастополе выявлено три новых случая коронавируса
Всего за период пандемии в республике зарегистрировали 1269 случаев COVID-19.
Вести.Севастополь 05:26
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Дональд Трамп хочет запретить популярное китайское приложение TikTok на территории страны.
Деловое.ТВ вчера в 03:42
Авто
В Польше появятся собственные электрокары
В Польше появилась собственная автомобильная марка под названием Izera, которая займется выпуском электрокаров.
Тарантас Ньюс 30 июля в 23:50
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
По мнению членов Совбеза, задержание россиян оказалось безосновательным, поскольку до сих пор Белоруссия не внесла ясность в данную историю.
Evo-rus.com 02:34
Шоу-бизнес
Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Школа фигурного катания уехала на сборы в Крым — заниматься юными фигуристами будет Илья Авербух.
Невские Новости 03:35
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказала, что в 80 российских субъектах фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом либо стабилизация эпидемиологической ситуации.
RT на русском 06:51
Политика
Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии
Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.
URA.Ru вчера в 16:18
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Общество
Россияне получат субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 2021 года.
Экономика сегодня 05:31
Политика
В США назвали «последний подарок» Трампа Путину
Lenta.ru 06:33
Транспорт
Пробка длиной около 2 км образовалась в Подольске на автотрассе А‑107
По данным сервиса на 11:40, на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около двух километров.
РИАМО в Подольске 05:13
Общество
Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре
Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
Газета.Ru 04:54
Здоровье
Диетолог Астахова назвала минусы резкого похудения
Резкое похудение, которое улучшает настроение и психологическое состояние человека, способно серьезно навредить организму.
Discover24 03:51
Политика
ЦИК Белоруссии отказал в установке камер на участках за счет граждан
ЦИК Белоруссии отказался от предложения об установке видеокамер на избирательных участках для организации круглосуточной прямой трансляции, говорится в документе, который опубликовал портал Tut.by.
Коммерсантъ 07:04
Происшествия
Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения
Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru вчера в 19:07
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Энергетика
Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть
Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза.
Lenta.ru 04:59
Хоккей
«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
LiveSport.ru вчера в 15:19
Происшествия
При взрыве на газовой АЗС на Кубани пострадали шесть человек
Кубань 24 вчера в 02:10
Происшествия
Семью местного чиновника нашли мёртвой на турбазе Алтая
Погибшими оказались семья местного чиновника — начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Алтайского края.
Сибдепо вчера в 03:14
Происшествия
Суд США отменил Царнаеву смертный приговор за теракт на марафоне
«Федеральный апелляционный суд в пятницу отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, устроившему взрыв во время Бостонского марафона в 2013 году, в результате которого три человека погибли и более 260 получили ранения», — пишет агентство.
Rambler News Service 31 июля в 15:48
Авто
Автоэксперты назвали самые популярные у россиян автомобили
В общей сложности за полгода россияне приобрели порядка 600 тысяч новых автомобилей.
News.ru 07:07
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Режиссер Дэвид Кэмерон устроил показ для своей съемочной группы, на котором продемонстрировал три сцены из "Аватара 2" с готовыми визуальными эффектами от Weta Digital.
Экономика сегодня 03:35
Происшествия
Полицейские поймали стрелявшего из автомата мужчину в Петербурге
Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из автомата под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Морской набережной в Санкт-Петербурге.
Известия 05:59