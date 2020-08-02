Экономика

ИзвестияИзвестияСтоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.
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Биткоин впервые за год достиг отметки в 12 тысяч долларов

Lenta.ru01:45

Курс биткойна впервые с августа 2019 года превысил отметку $12 тыс

ТАСС00:34

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тыс

РБК01:03

Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

Известия00:45

Курс биткоина впервые с августа прошлого года преодолел отметку в 12 тысяч долларов

Эхо Москвы02:08

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года взлетела до $12 тысяч

Газета.Ru00:20

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тысяч

RT на русском00:17
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Общество

В Севастополе выявлено три новых случая коронавируса

Всего за период пандемии в республике зарегистрировали 1269 случаев COVID-19.
Вести.Севастополь 05:26
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Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Дональд Трамп хочет запретить популярное китайское приложение TikTok на территории страны.
Деловое.ТВ вчера в 03:42
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Авто

В Польше появятся собственные электрокары

В Польше появилась собственная автомобильная марка под названием Izera, которая займется выпуском электрокаров.
Тарантас Ньюс 30 июля в 23:50
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

По мнению членов Совбеза, задержание россиян оказалось безосновательным, поскольку до сих пор Белоруссия не внесла ясность в данную историю.
Evo-rus.com 02:34
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Шоу-бизнес

Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Школа фигурного катания уехала на сборы в Крым — заниматься юными фигуристами будет Илья Авербух.
Невские Новости 03:35
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Футбол

Кокорин пообещал вернуть тот «Спартак», который все любят

НТВ 06:04
Общество

Шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

Lenta.ru 05:21
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Общество

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказала, что в 80 российских субъектах фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом либо стабилизация эпидемиологической ситуации.
RT на русском 06:51
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Политика

Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии

Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.
URA.Ru вчера в 16:18
18
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
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Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Lenta.ru 00:13
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Общество

Россияне получат субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 2021 года.
Экономика сегодня 05:31
Политика

В США назвали «последний подарок» Трампа Путину

Lenta.ru 06:33
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Общество

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

РБК 05:31
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Транспорт

Пробка длиной около 2 км образовалась в Подольске на автотрассе А‑107

По данным сервиса на 11:40, на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около двух километров.
РИАМО в Подольске 05:13
Общество

Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
Газета.Ru 04:54
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Здоровье

Диетолог Астахова назвала минусы резкого похудения

Резкое похудение, которое улучшает настроение и психологическое состояние человека, способно серьезно навредить организму.
Discover24 03:51
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Политика

ЦИК Белоруссии отказал в установке камер на участках за счет граждан

ЦИК Белоруссии отказался от предложения об установке видеокамер на избирательных участках для организации круглосуточной прямой трансляции, говорится в документе, который опубликовал портал Tut.by.
Коммерсантъ 07:04
Происшествия

Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru вчера в 19:07
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Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
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Здоровье

В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
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Энергетика

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза.
Lenta.ru 04:59
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Хоккей

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
LiveSport.ru вчера в 15:19
Общество

Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили

Lenta.ru 03:49
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Происшествия

При взрыве на газовой АЗС на Кубани пострадали шесть человек

Кубань 24 вчера в 02:10
31
Происшествия

Семью местного чиновника нашли мёртвой на турбазе Алтая

Погибшими оказались семья местного чиновника — начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Алтайского края.
Сибдепо вчера в 03:14
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Происшествия

Суд США отменил Царнаеву смертный приговор за теракт на марафоне

«Федеральный апелляционный суд в пятницу отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, устроившему взрыв во время Бостонского марафона в 2013 году, в результате которого три человека погибли и более 260 получили ранения», — пишет агентство.
Rambler News Service 31 июля в 15:48
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Авто

Автоэксперты назвали самые популярные у россиян автомобили

В общей сложности за полгода россияне приобрели порядка 600 тысяч новых автомобилей.
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Кино

Режиссер Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»

Режиссер Дэвид Кэмерон устроил показ для своей съемочной группы, на котором продемонстрировал три сцены из "Аватара 2" с готовыми визуальными эффектами от Weta Digital.
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Происшествия

Полицейские поймали стрелявшего из автомата мужчину в Петербурге

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из автомата под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Морской набережной в Санкт-Петербурге.
Известия 05:59
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