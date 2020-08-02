Экономика
ИзвестияСтоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.
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Футбол
Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»
Ведомости 06:04
Происшествия
В Москве подрались десантники и росгвардейцы
По версии "Пятого канала" причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана.
РИА Новости 11:41
Футбол
Почеттино: я не перешёл в «Реал», потому что был счастлив в «Тоттенхэме»
Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, не жалеет ли, что не перешел в мадридский «Реал».
Чемпионат 07:47
Здоровье
Оперштаб: Число пневмоний в Москве за месяц уменьшилось вдвое
Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели по состоянию на 2 августа в Москве составляет 0,26.
Агентство Москва 11:12
Шоу-бизнес
Аршавин судится с бывшей женой и выселяет трехлетнюю дочь из квартиры
Экономика сегодня 08:17
Религия
Патриарх Кирилл попросил не доверять слухам о богатстве священников
Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил, что священнослужителей пытаются опорочить, в том числе распространяя слухи об их богатстве, так как они говорят правду, неприятную «сильным мира сего».
РБК 09:51
Общество
Сафронова перевели в камеру к подозреваемому в терроризме
После отрицательного теста на коронавирус подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова перевели в камеру в СИЗО "Лефортово" к иностранному гражданину, которого подозревают в экстремизме и терроризме.
Газета.Ru 11:45
Происшествия
Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение
Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском 31 июля в 16:33
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа
Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Российская газета 10:39
Здоровье
Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом
Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
ИА Красная Весна вчера в 04:33
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
Футбол
Губерниев пригласит Юрана на эфир: Вдруг Сергей не забоится и придет!
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил о планах пригласить в эфир «Матч ТВ» уволенного из «Химок» тренера Сергея Юрана.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:51
Общество
Турецкие отельеры приняли все меры безопасности для туристов
Вести.Ru вчера в 23:31
Автоспорт
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на Гран-при Великобритании, разбив свой болид об отбойник.
Российская газета 11:00
Автоспорт
Нико Хюлкенберг стартует с пит-лейн
Вчера Нико квалифицировался 13-м, но стартовать с этой позиции гонщик не сможет.
F1news.ru 08:52
Общество
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
Происшествия
Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист», отыгравшись с 1:4
«Салават Юлаев» в контрольной игре обыграл «Автомобилист». Матч завершился со счетом 6:4 в пользу уфимцев.
ProstoProSport 09:51
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Общество
В Измайловском парке Москвы остановилось колесо обозрения
Уточняется, что аттракцион был обесточен в течение 20 минут, пока шёл ремонт.
Говорит Москва 10:54
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
Космос
В США начата разработка новых военных метеорологических спутников
Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.
ИА Красная Весна 30 июля в 14:21
Футбол
Уволенный из «Химок» Юран подаст иск против клуба в УЕФА
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что собирается направить в УЕФА иск против подмосковного клуба.
Советский спорт 07:39
Общество
Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет
Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом — если среднедушевой доход в них составляет меньше прожиточного минимума в регионе.
РИА Новости 04:23
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Здоровье
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53