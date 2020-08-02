Экономика

ИзвестияИзвестияСтоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.
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Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

Известия00:45

Эксперты потавили крест на биткоине: криптовалюты в России не выживут

Московский Комсомолец11:16

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тыс

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Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

Взгляд.ру11:30

Курс биткойна впервые с августа 2019 года превысил отметку $12 тыс

ТАСС00:34

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года взлетела до $12 тысяч

Газета.Ru00:20

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тысяч

RT на русском00:17
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Футбол

Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»

Ведомости 06:04
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В Москве подрались десантники и росгвардейцы

По версии "Пятого канала" причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана.
РИА Новости 11:41
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Футбол

Почеттино: я не перешёл в «Реал», потому что был счастлив в «Тоттенхэме»

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, не жалеет ли, что не перешел в мадридский «Реал».
Чемпионат 07:47
Здоровье

Оперштаб: Число пневмоний в Москве за месяц уменьшилось вдвое

Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели по состоянию на 2 августа в Москве составляет 0,26.
Агентство Москва 11:12
Шоу-бизнес

Аршавин судится с бывшей женой и выселяет трехлетнюю дочь из квартиры

Экономика сегодня 08:17
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Религия

Патриарх Кирилл попросил не доверять слухам о богатстве священников

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил, что священнослужителей пытаются опорочить, в том числе распространяя слухи об их богатстве, так как они говорят правду, неприятную «сильным мира сего».
РБК 09:51
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Общество

Сафронова перевели в камеру к подозреваемому в терроризме

После отрицательного теста на коронавирус подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова перевели в камеру в СИЗО "Лефортово" к иностранному гражданину, которого подозревают в экстремизме и терроризме.
Газета.Ru 11:45
Происшествия

Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение

Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском 31 июля в 16:33
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Политика

Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа

Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Российская газета 10:39
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Здоровье

Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом

Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
ИА Красная Весна вчера в 04:33
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Общество

В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса

Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
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Футбол

Губерниев пригласит Юрана на эфир: Вдруг Сергей не забоится и придет!

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил о планах пригласить в эфир «Матч ТВ» уволенного из «Химок» тренера Сергея Юрана.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:51
Общество

Турецкие отельеры приняли все меры безопасности для туристов

Вести.Ru вчера в 23:31
Автоспорт

Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на Гран-при Великобритании, разбив свой болид об отбойник.
Российская газета 11:00
Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия 08:41
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Автоспорт

Нико Хюлкенберг стартует с пит-лейн

Вчера Нико квалифицировался 13-м, но стартовать с этой позиции гонщик не сможет.
F1news.ru 08:52
Общество

«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
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Происшествия

Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу

Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
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Хоккей

«Салават Юлаев» победил «Автомобилист», отыгравшись с 1:4

«Салават Юлаев» в контрольной игре обыграл «Автомобилист». Матч завершился со счетом 6:4 в пользу уфимцев.
ProstoProSport 09:51
Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
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Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
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Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
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Общество

В Измайловском парке Москвы остановилось колесо обозрения

Уточняется, что аттракцион был обесточен в течение 20 минут, пока шёл ремонт.
Говорит Москва 10:54
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Музыка

Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
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Космос

В США начата разработка новых военных метеорологических спутников

Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.
ИА Красная Весна 30 июля в 14:21
Футбол

Уволенный из «Химок» Юран подаст иск против клуба в УЕФА

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что собирается направить в УЕФА иск против подмосковного клуба.
Советский спорт 07:39
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Общество

Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет

Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом — если среднедушевой доход в них составляет меньше прожиточного минимума в регионе.
РИА Новости 04:23
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти

Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
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Здоровье

В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53
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Происшествия

В Берлине в ходе протестных акций пострадали 45 полицейских

ТАСС 10:29
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Как работают Яндекс.Новости?
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