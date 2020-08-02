Экономика

ИзвестияИзвестияСтоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.
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Стоимость биткойна впервые за год превысила $12 тысяч

Коммерсантъ00:31

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тыс

РБК01:03

Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

Известия00:45

Курс биткойна впервые с августа 2019 года превысил отметку $12 тыс

ТАСС00:34

Биткоин впервые за год достиг отметки в 12 тысяч долларов

Lenta.ru01:45

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года взлетела до $12 тысяч

Газета.Ru00:20

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тысяч

RT на русском00:17
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Происшествия

На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека

Российская газета 03:27
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Общество

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28
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Политика

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
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Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Evo-rus.com вчера в 02:58
499
Происшествия

Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили

В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49
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Общество

Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию

2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
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Авто

Во второй половине июля 10 брендов изменили цены на автомобили

В премиальном сегменте рост цены был отмечен у Mercedes-Benz С-класса - на 2,2 – 7,9% и MINI One - на 1,9%. Два бренда меняли свои рублевые цены разнонаправленно.
Picsnews.net 02:22
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Общество

В России за сутки умерли 70 пациентов с коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 70 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 14 128.
RT на русском 03:38
Общество

В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 03:33
4
Общество

Врач назвал главную ошибку при коронавирусе

Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов назвал главную ошибку в пандемию коронавируса.
Газета.Ru 04:03
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 85 случаев коронавируса

Суточный прирост больных составил 1,4%. Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 6018случая заражения коронавирусом.
Рифей-Пермь 03:37
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Происшествия

Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Газета.Ru вчера в 12:40
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Экономика

Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут снизить до 15%

Размер первоначального взноса по программе льготной ипотеке может быть снижен с 20 до 15%.
Российская газета вчера в 08:03
93
Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:39
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Культура

«Игра престолов» признана лучшим сериалом столетия

Выбор у респондентов был не из легких - им предложили выбирать лучший сериал 21 века из 150 телешоу, вышедших на экраны после 2000 года.
МТВ онлайн 31 июля в 10:04
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Здоровье

Врач указала на витамины, необходимые после коронавируса

Врач посоветовала россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией нового типа, однако по-прежнему плохо себя чувствуют, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик считает, что восстановиться помогут здоровый режим труда и отдыха и прогулки на свежем воздухе.
Газета.Ru 03:50
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Шоу-бизнес

Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе

Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса вчера в 13:07
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Общество

В Красноярском крае коронавирусом заразились 134 человека за сутки

Темп прироста по аналитике Роспотребнадзора составляет 1%.Больше всего за сутки зараженных COVID-19 выявили в Красноярске — (37), Ачинск — (21), Назарово — (11).Под наблюдением 3 272 человек, 251 добавились новых за сутки.
Kursk.com 03:38
Путешествия

Турецкие отели пообещали не увеличивать цены в текущем сезоне

«Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», — подчеркнул Чорабатыр.
REGNUM 02:24
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Космос

Модуль «Наука» запустят к МКС в апреле 2021 года

Известия 31 июля в 09:18
4
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале «Евровидения»

Клип на песню Uno российской поп-панк-рэйв-группы Little Big стал абсолютным рекордсменом по количеству просмотров на YouTube-канале песенного конкурса «Евровидения».
РБК 02:01
49
Общество

В России с августа начнут выплачивать новое пособие

Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
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Политика

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском вчера в 09:40
149
Происшествия

Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru вчера в 19:07
88
Кино

Умер американский актер Уилфорд Бримли, сыгравший в фильме «Нечто»

В своем доме в штате Юта на 86-м году жизни скончался американский актер Уилфорд Бримли.
iReactor 02:44
1
Общество

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
379
Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
1,4K
Общество

В Крыму за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки все крымские лаборатории провели 1988 исследований на COVID-19, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Вести.Севастополь 31 июля в 02:52
252
Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

Путин отметил, что проблему в данной сфере необходимо проработать.
Evo-rus.com 02:10
311
Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
1,1K
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