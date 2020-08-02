Экономика
ИзвестияСтоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Политика
Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии
Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.
URA.Ru вчера в 16:18
Кино
Саурон и Галадриэль появятся в сериале «Властелин колец» от Amazon
Культовые персонажи Элронд, Галадриэль и Саурон появятся в грядущем сериале по вселенной Властелина колец от Amazon, съемки которого в настоящий момент проходят в Новой Зеландии.
NewInform 31 июля в 10:33
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Происшествия
Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину
Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
Кино
Netflix снимет фильм по игре Beyond Good & Evil
Netflix занимается созданием фильма по мотивам игры Beyond Good & Evil.
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество
Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова
OAnews вчера в 06:58
Здоровье
Учёба с 1 сентября, выплаты в 250 тысяч рублей, вспышки коронавируса на заводах: Главные новости Башкирии за июль
1 июля в Башкирии вступили в силу несколько законов. Один из них касается повышения тарифов за услуги ЖКХ.
UfacityNews.ru 31 июля в 22:42
Политика
Украина уверена в необходимом участии США в ТКГ по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук высказал свое видение урегулирования конфликта на юго-востоке Украины как новый член в Трехсторонней контактной группе.
SM News вчера в 15:30
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Политика
Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России", заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 20:58
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru вчера в 11:07
Космос
Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли в автоматическом режиме от стыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.
РБК вчера в 20:09
Общество
Напавшего с нагайкой на семью охранника в Крыму уволили
Известия вчера в 21:28
Армия и оружие
Пресса Китая: Истребители Rafale превосходят Су-30МКИ, но им будет очень трудно противостоять J-20
По словам китайского эксперта, в сравнении с истребителями J-20 ВВС НОАК истребители Rafale имеют существенный недостаток – «на них нет реализованной технологии стелс».
Военное обозрение вчера в 01:15
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Происшествия
В СКР назвали приоритетную версию смерти семьи отдыхающих на Алтае
«Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», – говорится в сообщении.
МИР 24 вчера в 07:01
Общество
Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона
Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
Происшествия
Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения
Lenta.ru вчера в 19:07
Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru вчера в 07:52
Общество
Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами
Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный вчера в 07:49
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:39
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, как семьи смогут получить выплаты на детей в размере до 35 000 рублей.
ToDay News Ufa 31 июля в 06:19
Футбол
Роналду прокомментировал победу «Ювентуса» в чемпионате Италии
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду оставил запись в своем Instagram после награждения золотых медалей Серии А. Он подчеркнул, что туринский клуб выиграл чемпионат с большим трудом, а также заявил, что его команда получила титул благодаря таланту, усердию и работе на тренировках.
ProstoProSport 00:29
Автоспорт
Квят занял 11-е место в третьей практике Гран-при Великобритании
Гран-при проходит с 31 июля по 2 августа. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал 11-е время (+1,203).
Общественная служба новостей вчера в 08:34
Экономика
Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»
Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в ТОП-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».
РБК 01:00
Политика
Microsoft приостанавливает переговоры о покупке TikTok из-за Трампа
Корпорация Microsoft приостановила консультации по сделке с китайской компанией ByteDance о покупке американского подразделения социальной сети TikTok.
Известия вчера в 21:05
Общество
В Екатеринбурге демонтировали арт-объект про протесты из-за храма
В Екатеринбурге власти приказали демонтировать арт-объект, который был установлен утром в субботу в городском сквере в память о протестах из-за строительства храма.
Московский Комсомолец вчера в 11:46