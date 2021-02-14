RT на русском Стоимость биткоина превысила $49 тысячСтоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила отметку $49 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте CoinDesk.В источникеLife.ruНовые ИзвестияПодробнее о событииБиткоин дороже золотых слитковKM.ru13:30Стоимость биткоина достигла $49 тысячBFM.ru01:17Цена на биткойны опять побила исторический максимумИА Красная Весна01:38Стоимость биткойна обновила исторический максимумТАСС01:25Стоимость биткоина превысила $49 тысячRT на русском01:19Стоимость биткоина превысила 49 тысяч долларов, обновив исторический максимумНовые Известия02:28Стоимость биткоина превысила $49 тысяч и обновила исторический максимумLife.ru01:12Показать ещёОценитьКомментироватьПоделиться