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Стоимость биткоина превысила $49 тысяч

Стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила отметку $49 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте CoinDesk.В источнике
Life.ru
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Глава ДНР прокомментировал слова Путина о Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал очень важными слова президента России Владимира Путина, заявившего, что Москва не бросит Донбасс ни при каких обстоятельствах.
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В Великобритании призвали исключить РФ и КНР из поставок в сфере обороны

"Инвестирование в каналы снабжения сферы обороны со стороны всех стран, включая Россию и Китай, не состоящих в одобренном списке, должно быть запрещено", - заявил председатель комитета Ричард Дракс.
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