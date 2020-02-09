Экономика

RT на русскомRT на русскомСтоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.
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Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов

РИА Новости07:46

Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

ТАСС08:01

Цена биткойна преодолела отметку $10 тысяч

Коммерсантъ08:11

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

RT на русском07:27

Цена биткоина превысила 10 тысяч долларов

РЕН ТВ07:25

Стоимость биткоина впервые с октября превысила психологическую отметку в $10 тысяч

ПРАЙМ07:47

Биткойн впервые с октября преодолел психологическую отметку в $10 000

Ведомости07:31
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Футбол

Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА

Петербургский "Зенит" переиграл московский ЦСКА в товарищеском матче.
Газета.Ru 08:55
Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Rusargument 07 февраля в 10:02
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29

Число пострадавших при столкновении автобуса и фуры в Кемеровской области возросло до 29, сообщили ТАСС в ГИБДД.
ТАСС 10:23
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки самолета в Усинске

Уголовное дело по факту жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщили 9 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.
Красная весна 10:42
Армия и оружие

Зачем Эрдоган перекидывает в сирийский Идлиб танки

Президент Турции Таир Реджеп Эрдоган прямо заявил, что сирийские войска должны оставить все занятые ими территории и отступить.
Московский Комсомолец 07:00
Происшествия

Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане

Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане, об этом заявил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Время Пресс вчера в 02:13
Единоборства

Шевченко нокаутировала Чукагян и третий раз защитила титул UFC

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко одержала победу над Кэтлин Чукагян на турнире UFC 247, проходившем в Хьюстоне.
РБК 03:50
Здоровье

Число жертв коронавируса превысило 800 человек

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились уже 37,5 тысяч человек.
Газета.Ru 10:22
Культура

Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате

Uznayvse.ru 07 февраля в 07:16
Политика

Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что паника вокруг коронавируса выгодна для тех, кто хочет сдержать развитие КНР, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск 10:07
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал вчера в 08:49
Футбол

«Лучше уйти в аренду, чем сидеть в запасе». Глушенков — о перспективах в «Спартаке», Месси и Коби Брайанте

У «Спартака» большой выбор в группе атаки, но если главный тренер Доменико Тедеско предпочтет других исполнителей, Максим готов поехать за игровой практикой в аренду.
Спорт-Экспресс 10:00
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла все три матча на Шведских играх

Сборная России по хоккею потерпела поражение от Чехии в матче третьего тура Шведских игр.
РБК 08:52
Происшествия

В Киеве за русский язык жестоко избили женщину

Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
REGNUM 07:09
Кино

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
РБК 09:55
Энергетика

Белоруссия раскрыла детали соглашения о покупке российской нефти

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
Ведомости 08:37
Армия и оружие

Минобороны Украины создаст новые военные объекты вблизи ДНР и ЛНР

Минобороны Украины создаст новые военные объекты вблизи ДНР и ЛНР Министерство обороны Украины обнародовало планы строительства на подконтрольной киевским властям территории Донецкой и Луганской областей двух военных баз, соответствующих стандартам НАТО.
Коммерсантъ 09:27
Происшествия

В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка

В Ленинградской области двое детей провалились под лед, сообщил РБК со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел в Тосненском районе.
РИА Новости вчера в 06:55
Наука

Эффект притягивающей акустической левитации позволил создать бесконтактный станок с ЧПУ

N+1 07 февраля в 02:48
Футбол

Дзюба подтвердил интерес со стороны «Тоттенхэма»

Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что лондонский "Тоттенхэм Хотспур" был заинтересован в его приобретении.
Газета.Ru 09:30
Общество

Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов

BFM.ru 10:22
Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию

Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Пятый канал вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Как Дита фон Тиз: Самбурская нарядилась в сияющее белье для фотосессии

9 февраля актриса и певица Настасья Самбурская поделилась в Instagram видео со своей фотосессии для мужского журнала Maxim.
Телепрограмма 09:59
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

BFM.ru вчера в 01:20
Общество

Эйфелеву башню закрыли из-за приближающегося урагана

Администрация Эйфелевой башни объявила о закрытии монумента для посещения туристами из-за приближающегося урагана "Сиара".
ТАСС 09:58
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Газета.Ru 05:16
Спорт

Российские гимнастки победили в групповом многоборье на этапе Гран-при

РИА Новости вчера в 11:31
Культура

В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский

В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался народный артист России, композитор Сергей Слонимский.
RT на русском 07:35
Происшествия

Мать нашли без сознания у машины с изрезанным трупом семилетнего сына

Как выяснили прибывшие полицейские, в салоне машины находился истерзанный труп ее семилетнего сына – мальчику были нанесены множественные колото-режущие ранения в области живота и груди.
Вести.Ru 07:17
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