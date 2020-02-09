Экономика
RT на русскомСтоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч
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Футбол
Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА
Петербургский "Зенит" переиграл московский ЦСКА в товарищеском матче.
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29
Число пострадавших при столкновении автобуса и фуры в Кемеровской области возросло до 29, сообщили ТАСС в ГИБДД.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки самолета в Усинске
Уголовное дело по факту жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщили 9 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.
Армия и оружие
Зачем Эрдоган перекидывает в сирийский Идлиб танки
Президент Турции Таир Реджеп Эрдоган прямо заявил, что сирийские войска должны оставить все занятые ими территории и отступить.
Происшествия
Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане
Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане, об этом заявил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Единоборства
Шевченко нокаутировала Чукагян и третий раз защитила титул UFC
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко одержала победу над Кэтлин Чукагян на турнире UFC 247, проходившем в Хьюстоне.
Здоровье
Число жертв коронавируса превысило 800 человек
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились уже 37,5 тысяч человек.
Культура
Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
Политика
Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что паника вокруг коронавируса выгодна для тех, кто хочет сдержать развитие КНР, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Футбол
«Лучше уйти в аренду, чем сидеть в запасе». Глушенков — о перспективах в «Спартаке», Месси и Коби Брайанте
У «Спартака» большой выбор в группе атаки, но если главный тренер Доменико Тедеско предпочтет других исполнителей, Максим готов поехать за игровой практикой в аренду.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла все три матча на Шведских играх
Сборная России по хоккею потерпела поражение от Чехии в матче третьего тура Шведских игр.
Происшествия
В Киеве за русский язык жестоко избили женщину
Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
Энергетика
Белоруссия раскрыла детали соглашения о покупке российской нефти
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
Армия и оружие
Минобороны Украины создаст новые военные объекты вблизи ДНР и ЛНР
Минобороны Украины создаст новые военные объекты вблизи ДНР и ЛНР Министерство обороны Украины обнародовало планы строительства на подконтрольной киевским властям территории Донецкой и Луганской областей двух военных баз, соответствующих стандартам НАТО.
Происшествия
В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка
В Ленинградской области двое детей провалились под лед, сообщил РБК со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел в Тосненском районе.
Наука
Эффект притягивающей акустической левитации позволил создать бесконтактный станок с ЧПУ
Футбол
Дзюба подтвердил интерес со стороны «Тоттенхэма»
Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что лондонский "Тоттенхэм Хотспур" был заинтересован в его приобретении.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию
Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Шоу-бизнес
Как Дита фон Тиз: Самбурская нарядилась в сияющее белье для фотосессии
9 февраля актриса и певица Настасья Самбурская поделилась в Instagram видео со своей фотосессии для мужского журнала Maxim.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Общество
Эйфелеву башню закрыли из-за приближающегося урагана
Администрация Эйфелевой башни объявила о закрытии монумента для посещения туристами из-за приближающегося урагана "Сиара".
Спорт
Российские гимнастки победили в групповом многоборье на этапе Гран-при
Культура
В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский
В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался народный артист России, композитор Сергей Слонимский.
Происшествия
Мать нашли без сознания у машины с изрезанным трупом семилетнего сына
Как выяснили прибывшие полицейские, в салоне машины находился истерзанный труп ее семилетнего сына – мальчику были нанесены множественные колото-режущие ранения в области живота и груди.