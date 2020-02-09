Экономика
RT на русскомСтоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч
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Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Общество
Онколог назвал способный вызвать рак продукт
Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
Шоу-бизнес
Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»
Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Авто
Назвали минусы и плюсы кроссовера Skoda Karoq
Дилеры выражают надежду, что Skoda Karoq стоимостью порядка 1,6 млн рублей станет наиболее востребованным у россиян.
Общество
Александр Друзь рассказал о невозможности прожить на свою пенсию
Знаток не стал называть сумму, но отметил, что она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, пожаловавшейся на пенсию в 23 тысячи рублей, которых ей не хватает на жизнь.
Гаджеты
Главный конкурент сетей 5G — Wi-Fi 6 станет доступен в России
В России сертифицируют смартфоны, планшеты и компьютеры с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6. Он способен составить конкуренцию будущим сетям 5G.
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Футбол
Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»
Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян. Об этом сообщил «Известиям» директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.
Футбол
Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Экономика
От 3000 до 4000 рублей к пенсии дополнительно: кто может получить
Получить дополнительные деньги к страховой пенсии по старости смогут пенсионеры, проживающие в Московской области.
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Политика
Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
Здоровье
Андрей Зыков рассказал о разработанных социальных законах на Колыме в 2019 году
Первый заместитель председателя Магаданской областной Думы Андрей Зыков рассказал о законотворческой деятельности и работе в избирательном округе в 2019 году.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой
Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Политика
Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Общество
Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок
Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.
Кино
«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер
Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
Футбол
«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»
Армия и оружие
В Sohu: Су-35 ВКС РФ блокировали вхождение F-16 ВВС Турции в сирийское воздушное пространство
Из материала: Российские Су-35С фактически заблокировали вхождение турецких F-16 в сирийское воздушное пространство, не пустив их через воздушную границу.