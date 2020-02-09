Экономика
RT на русскомСтоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч
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Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Происшествия
Мать нашли без сознания у машины с изрезанным трупом семилетнего сына
Как выяснили прибывшие полицейские, в салоне машины находился истерзанный труп ее семилетнего сына – мальчику были нанесены множественные колото-режущие ранения в области живота и груди.
Футбол
Дзюба подтвердил интерес со стороны «Тоттенхэма»
Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что лондонский "Тоттенхэм Хотспур" был заинтересован в его приобретении.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Хоккей
Тренер сборной России рассказал о «детских ошибках» в матче с чехами
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов подвел итоги матча третьего этапа Евротура против команды Чехии.
Армия и оружие
Названы причины расстрела военных США в Афганистане
Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения.
Хоккей
Хоккеисты НХЛ могут снова сыграть на Олимпийских Играх
Хоккеисты НХЛ приняли участие в пяти Олимпиадах, начиная с Нагано и заканчивая Сочи. От приезда в Пхенчхан в 2018 году Лига отказалась.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам
Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Политика
В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях
Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ироничной реакцию Леха Валенсы на заявление замглавы польского МИД Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Польши требовать военных репараций от российской стороны.
Общество
Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70
Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии достигло 70 человек, сообщает телеканал AbemaNews.
Политика
США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН
Соединенные Штаты приступили к рассмотрению предложения президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
Футбол
Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть ЦСКА в товарищеском матче
«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче, проходившем на зимних сборах команд в испанской Ла-Нусии.
Общество
Наталья Ветлицкая феерично выступила на Big Love Show
Звезда 90-х Наталья Ветлицкая после нескольких лет отсутствия на эстраде и жизни в Испании вернулась на российскую сцену.
Биатлон
Поршнева стала пятой в масс-старте на Кубке IBU в Италии
Российская биатлонистка Анастасия Поршнева финишировала на пятой позиции по итогам масс-старта в рамках этапа Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло.
Происшествия
Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане
В драке принимали участие примерно 70 злобно настроенных людей.
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Игры
Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam
Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Экономика
«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года
Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%.
Армия и оружие
В Идлиб вошла турецкая колонна бронетехники
Колонна турецкой военной техники пересекла 9 февраля сирийскую границу и вошла на территорию провинции Идлиб.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Кинга
Шестнадцатилетняя томичка Диана Костырина получила от Стивена Кинга права на экранизацию рассказа «Женщина в комнате».
Армия и оружие
Опубликована видеозапись посадки сирийского Airbus на авиабазе Хмеймим
Экстренная посадка пассажирского самолета Airbus A320 на авиабазе Хмеймим была заснята на видео.
Кино
«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше
Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
Хоккей
Капризов назвал две вещи, которые он терпеть не может в ЦСКА
Нападающий сборной России и московского ЦСКА Кирилл Капризов стал гостем программы «Ярушин хоккей шоу», в ходе которой он ответил на несколько вопросов.
Общество
МЧС доставит гуманитарную помощь в Китай
МЧС России сообщило о формировании гуманитарной помощи для жителей Китая, где произошла вспышка нового коронавируса, в которую войдут средства индивидуальной защиты и медпрепараты.