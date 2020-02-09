Экономика

RT на русскомRT на русскомСтоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.
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Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов

РИА Новости07:46

Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

ТАСС08:01

Цена биткойна преодолела отметку $10 тысяч

Коммерсантъ08:11

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

RT на русском07:27

Стоимость биткоина впервые с октября превысила психологическую отметку в $10 тысяч

ПРАЙМ07:47

Цена биткоина превысила 10 тысяч долларов

РЕН ТВ07:25

Биткойн впервые с октября преодолел психологическую отметку в $10 000

Ведомости07:31
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Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

РИА Новости 08:38
Происшествия

Мать нашли без сознания у машины с изрезанным трупом семилетнего сына

Как выяснили прибывшие полицейские, в салоне машины находился истерзанный труп ее семилетнего сына – мальчику были нанесены множественные колото-режущие ранения в области живота и груди.
Вести.Ru 07:17
Футбол

Дзюба подтвердил интерес со стороны «Тоттенхэма»

Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что лондонский "Тоттенхэм Хотспур" был заинтересован в его приобретении.
Газета.Ru 09:30
Происшествия

Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
РБК вчера в 13:50
Хоккей

Тренер сборной России рассказал о «детских ошибках» в матче с чехами

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов подвел итоги матча третьего этапа Евротура против команды Чехии.
Газета.Ru 09:43
Армия и оружие

Названы причины расстрела военных США в Афганистане

Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения.
Взгляд.ру 06:18
Хоккей

Хоккеисты НХЛ могут снова сыграть на Олимпийских Играх

Хоккеисты НХЛ приняли участие в пяти Олимпиадах, начиная с Нагано и заканчивая Сочи. От приезда в Пхенчхан в 2018 году Лига отказалась.
Эхо Москвы 08:04
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
REGNUM 08:52
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
РИА Новости 04:31
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Политика

В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ироничной реакцию Леха Валенсы на заявление замглавы польского МИД Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Польши требовать военных репараций от российской стороны.
РИА Новости 08:35
Общество

Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70

Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии достигло 70 человек, сообщает телеканал AbemaNews.
Газета.Ru 03:57
Политика

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Соединенные Штаты приступили к рассмотрению предложения президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
РБК вчера в 21:14
Футбол

Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть ЦСКА в товарищеском матче

«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче, проходившем на зимних сборах команд в испанской Ла-Нусии.
РБК 09:29
Общество

Наталья Ветлицкая феерично выступила на Big Love Show

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая после нескольких лет отсутствия на эстраде и жизни в Испании вернулась на российскую сцену.
ГлобалМСК.ру 04:07
Биатлон

Поршнева стала пятой в масс-старте на Кубке IBU в Италии

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева финишировала на пятой позиции по итогам масс-старта в рамках этапа Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло.
ProstoProSport 07:38
Происшествия

Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане

В драке принимали участие примерно 70 злобно настроенных людей.
Замана вчера в 17:00
Общество

Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
РБК 08:41
Игры

Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam

Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
Игромания.ру 07:13
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Экономика

«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года

Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%.
РБК 05 февраля в 19:32
Армия и оружие

В Идлиб вошла турецкая колонна бронетехники

Колонна турецкой военной техники пересекла 9 февраля сирийскую границу и вошла на территорию провинции Идлиб.
Инфорос 06:51
Общество

Полицейские сорвали съемки клипа Pussy Riot в киностудии «Ленфильм»

Медиазона 08:39
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Кинга

Шестнадцатилетняя томичка Диана Костырина получила от Стивена Кинга права на экранизацию рассказа «Женщина в комнате».
Tomsk.Ru 09:04
Армия и оружие

Опубликована видеозапись посадки сирийского Airbus на авиабазе Хмеймим

Экстренная посадка пассажирского самолета Airbus A320 на авиабазе Хмеймим была заснята на видео.
Газета.Ru 06:27
Кино

«Джокер» номинировали на «Золотую малину»

Мойка78 вчера в 17:18
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше

Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
РИА Новости 09:04
Хоккей

Капризов назвал две вещи, которые он терпеть не может в ЦСКА

Нападающий сборной России и московского ЦСКА Кирилл Капризов стал гостем программы «Ярушин хоккей шоу», в ходе которой он ответил на несколько вопросов.
Чемпионат 07:07
Общество

МЧС доставит гуманитарную помощь в Китай

МЧС России сообщило о формировании гуманитарной помощи для жителей Китая, где произошла вспышка нового коронавируса, в которую войдут средства индивидуальной защиты и медпрепараты.
РБК 06 февраля в 13:22
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

РИА Новости 07:45
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