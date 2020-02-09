По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

Политика Киев отказался от полного разведения сил в Донбассе из-за США В ходе «нормандского» саммита в Париже Украина по настоянию США отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Политика Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллег с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Армия и оружие Российские военные провели патрулирование в провинциях Сирии Военная полиция России продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу в провинциях, сообщил РИА "Новости" глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.

Происшествия У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.

Армия и оружие В США нашли «естественное препятствие» для победы над Россией Возведенные во время Холодной войны мосты в Восточной Европе способны выдерживать 45-тонные советские (российские) танки вроде Т-72, но не 60-тонные европейские, что в настоящее время является «естественным препятствием» для победы НАТО над Россией в случае военного конфликта в регионе, пишет Breaking Defense.

Армия и оружие США развернули ядерное оружие малой мощности для сдерживания России Пентагон развернул ядерное оружие малой мощности подводного базирования, чтобы «послать ясный сигнал» своим вероятным противникам вроде России, заявил заместитель министра обороны США Джон Руд 9 февраля, сообщает The Washington Times.

Здоровье Число новых заражений коронавирусом за переделами Хубэя снизилось Число новых подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса на территории Китая, за исключением провинции Хубэй, снизилось на 42,8%. Данный фактор свидетельствует о том, что меры сдерживания заболевания дают результаты, заявил в ходе пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

Политика Герб СССР с «Родины-матери» в Киеве предложили демонтировать 34-летний уроженец Киева решил сделать себе пиар на идее демонтажа герба СССР с монумента «Родина-мать», установленном на правом берегу Днепра в 1981 году.