Экономика
RT на русскомСтоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч
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Наука
Риск развития диабета зависит от работы биологических часов
Ученые сделали вывод, что регулярное нарушение работы этого важного биологического механизма провоцирует развитие диабета.
Политика
Киев отказался от полного разведения сил в Донбассе из-за США
В ходе «нормандского» саммита в Париже Украина по настоянию США отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Политика
Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллег с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в провинциях Сирии
Военная полиция России продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу в провинциях, сообщил РИА "Новости" глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.
Экономика
В 2021 году Трамп запросит у Конгресса $740,5 млрд на оборону
По данным The Wall Street Journal, администрация президента США разрабатывает проект федерального бюджета на 2021, в котором на оборону планируется направить $740,5 млрд.
Хоккей
Ковальчук шайбой в овертайме принес «Монреалю» победу над «Торонто»
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Происшествия
У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину
Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.
Общество
На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Политика
Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Футбол
Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА
Петербургский "Зенит" переиграл московский ЦСКА в товарищеском матче.
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Лион». Команды забили шесть голов на двоих
«ПСЖ» на своем поле переиграл «Лион» во встрече 24-го тура французской Лиги 1 со счетом 4:2.
Футбол
«Алтын асыр» проиграл «Балтике» в товарищеском матче
Культура
Оззи Осборн проведет необычную презентацию нового альбома
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы над Россией
Возведенные во время Холодной войны мосты в Восточной Европе способны выдерживать 45-тонные советские (российские) танки вроде Т-72, но не 60-тонные европейские, что в настоящее время является «естественным препятствием» для победы НАТО над Россией в случае военного конфликта в регионе, пишет Breaking Defense.
Происшествия
В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
Футбол
«Барселона» хочет продать Коутиньо за 80 млн евро
В августе прошлого года Коутиньо на один сезон арендовала мюнхенская Бавария, заплатив каталонцам 8,5 млн евро.
Армия и оружие
США развернули ядерное оружие малой мощности для сдерживания России
Пентагон развернул ядерное оружие малой мощности подводного базирования, чтобы «послать ясный сигнал» своим вероятным противникам вроде России, заявил заместитель министра обороны США Джон Руд 9 февраля, сообщает The Washington Times.
Здоровье
Число новых заражений коронавирусом за переделами Хубэя снизилось
Число новых подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса на территории Китая, за исключением провинции Хубэй, снизилось на 42,8%. Данный фактор свидетельствует о том, что меры сдерживания заболевания дают результаты, заявил в ходе пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
Экономика
Аргентина решила не отдавать долги МВФ
Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
Общество
Самолет пересек Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Boeing 747 авиакомпании British Airways, летевший из Нью-Йорка в Лондон, преодолел маршрут за рекордные 4 часа 56 минут.
Политика
Герб СССР с «Родины-матери» в Киеве предложили демонтировать
34-летний уроженец Киева решил сделать себе пиар на идее демонтажа герба СССР с монумента «Родина-мать», установленном на правом берегу Днепра в 1981 году.
Армия и оружие
Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за гибель ополченцев
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник возложил на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за гибель военнослужащих ЛНР в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Золотое-5 со стороны украинских силовиков.