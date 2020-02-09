Экономика
RT на русскомСтоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч
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Общество
Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Общество
Мошенники используют новый способ кражи денег с карт
Мошенники начали использовать новую схему получения чужих средств, которая вызывает больше доверия людей, сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков газете «Известия».
Армия и оружие
США концентрируют силы в нефтяных районах Сирии
США продолжают концентрировать силы в нефтяных районах Сирии, сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда
По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
Кино
«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер
Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Шоу-бизнес
Александр Друзь пожаловался на свою пенсию
Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.
Авто
Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах
Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Arkana, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Политика
Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы
МИД Украины заявил, что страна разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения.
Происшествия
Самолет авиакомпании «Победа» не долетел до Екатеринбурга
Экономика
Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на БелАЭС
Белоруссия попросила Россию отложить время начала выплат по кредиту на строительство БелАЭС и «несколько снизить процентную ставку», заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Авто
Названы конкуренты Kia Seltos в России
Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.
Политика
Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу
Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Назначен новый главный архитектор Челябинска
В Челябинске назначен новый главный архитектор. Его официально представила мэр Наталья Котова на аппаратном совещании.
Кино
Брэд Питт получил свой первый Оскар
Сегодняшняя награда является первым актерским Оскаром Брэда Питта – до этого он получал статуэтку за работу продюсера.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов
Глава Минздрава Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям закрыть карантинный центр для граждан Китая, организованный в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Гаджеты
В России появится новый стандарт Wi-Fi 6
Минкомсвязь анонсировал в России появление нового стандарта Wi-Fi 6 за счет сертификации гаджетов с поддержкой данного вида связи.
Общество
Россияне смогут определять свою национальность при переписи населения
Россияне вновь смогут сами назвать свою национальность при переписи населения РФ, которая состоится в октябре текущего года.
Здоровье
Изуродованная роженица из Омска оказалась сиротой-инвалидом
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Культура
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Культура