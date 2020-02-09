По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

Общество Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.

Общество Мошенники используют новый способ кражи денег с карт Мошенники начали использовать новую схему получения чужих средств, которая вызывает больше доверия людей, сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков газете «Известия».

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Экономика Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на БелАЭС Белоруссия попросила Россию отложить время начала выплат по кредиту на строительство БелАЭС и «несколько снизить процентную ставку», заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.

Авто Названы конкуренты Kia Seltos в России Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.

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