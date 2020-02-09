Экономика

RT на русскомRT на русскомСтоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.
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Цена биткойна преодолела отметку $10 тысяч

Коммерсантъвчера в 08:11

Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

ТАССвчера в 08:01

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

RT на русскомвчера в 07:27

Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов

РИА Новостивчера в 07:46

Биткойн впервые с октября преодолел психологическую отметку в $10 000

Ведомостивчера в 07:31

Стоимость биткоина впервые с октября превысила психологическую отметку в $10 тысяч

ПРАЙМвчера в 07:47

Цена биткоина превысила 10 тысяч долларов

РЕН ТВвчера в 07:25
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Общество

Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
РБК вчера в 12:31
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Общество

Мошенники используют новый способ кражи денег с карт

Мошенники начали использовать новую схему получения чужих средств, которая вызывает больше доверия людей, сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков газете «Известия».
Коммерсантъ вчера в 23:11
Армия и оружие

США концентрируют силы в нефтяных районах Сирии

США продолжают концентрировать силы в нефтяных районах Сирии, сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.
Политика Сегодня вчера в 22:44
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда

По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
RT на русском 00:20
Кино

«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер

Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Народные новости вчера в 23:14
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru вчера в 05:32
Шоу-бизнес

Александр Друзь пожаловался на свою пенсию

Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 00:29
Авто

Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Arkana, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
За рулем вчера в 22:03
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета вчера в 05:06
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском вчера в 17:10
Политика

Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы

МИД Украины заявил, что страна разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения.
Life.ru 08 февраля в 23:03
Происшествия

Самолет авиакомпании «Победа» не долетел до Екатеринбурга

Вечерние Ведомости вчера в 23:58
Экономика

Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на БелАЭС

Белоруссия попросила Россию отложить время начала выплат по кредиту на строительство БелАЭС и «несколько снизить процентную ставку», заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
RT на русском вчера в 08:07
Авто

Названы конкуренты Kia Seltos в России

Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.
АБН вчера в 16:46
Политика

Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Газета.Ru вчера в 08:25
Общество

Назначен новый главный архитектор Челябинска

В Челябинске назначен новый главный архитектор. Его официально представила мэр Наталья Котова на аппаратном совещании.
REGNUM 00:49
Кино

Брэд Питт получил свой первый Оскар

Сегодняшняя награда является первым актерским Оскаром Брэда Питта – до этого он получал статуэтку за работу продюсера.
Kazanfirst.ru вчера в 21:20
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек

РИА Новости вчера в 19:10
Общество

Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов

Глава Минздрава Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям закрыть карантинный центр для граждан Китая, организованный в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
BFM.ru вчера в 10:22
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Гаджеты

В России появится новый стандарт Wi-Fi 6

Минкомсвязь анонсировал в России появление нового стандарта Wi-Fi 6 за счет сертификации гаджетов с поддержкой данного вида связи.
Chelny-biz.ru 00:55
Общество

Россияне смогут определять свою национальность при переписи населения

Россияне вновь смогут сами назвать свою национальность при переписи населения РФ, которая состоится в октябре текущего года.
Газета.Ru 00:42
Происшествия

Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

РБК 00:15
Здоровье

Изуродованная роженица из Омска оказалась сиротой-инвалидом

Экспресс газета вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Дни24 вчера в 06:23
Культура

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru вчера в 07:59
Армия и оружие

В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией

В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Известия вчера в 17:02
Культура

130 лет со дня рождения Бориса Пастернака

RT на русском вчера в 23:50
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