Экономика

RT на русскомRT на русскомСтоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Цена биткойна преодолела отметку $10 тысяч

Коммерсантъвчера в 08:11

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

RT на русскомвчера в 07:27

Стоимость биткоина впервые с октября превысила психологическую отметку в $10 тысяч

ПРАЙМвчера в 07:47

Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов

РИА Новостивчера в 07:46

Биткойн впервые с октября преодолел психологическую отметку в $10 000

Ведомостивчера в 07:31

Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

ТАССвчера в 08:01

Цена биткоина превысила 10 тысяч долларов

РЕН ТВвчера в 07:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Здоровье

Новый глава Минздрава раскритиковал работу российских врачей

Новый глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал работу российских врачей.
Vologda-poisk.ru вчера в 21:48
Происшествия

Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

РБК 04:00
Политика

Песков оценил слова Лукашенко о «моменте истины»

РИА Новости вчера в 07:45
Кино

На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»

Сумеет ли он, узнаем сразу после программы «Время». Ну а почти 1 800 000 тысяч зрителей уже с нетерпением ждут продолжения.
Первый канал вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном

Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
Вечерняя Москва вчера в 14:04
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Политика

Встреча Абэ и Путина может пройти в Москве 9 мая

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 9 мая, при этом вопрос об участии главы японского правительства в торжествах по случаю годовщины Победы прорабатывается.
ТАСС 03:44
Политика

Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило приказ, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными коллегами, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
РИА Новости 03:28
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

ТАСС 01:14
Общество

Лучшие и худшие наряды церемонии вручения премии «Оскар» 2020 года

Шарлиз Терон Самым запоминающимся в этом году стал выход Шарлиз Терон: актриса, номинировавшаяся на премию за лучшую женскую роль в картине "Скандал", выбрала платье-победитель.
Газета.Ru 02:21
Гаджеты

В России планируют сертифицировать Wi-Fi 6

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.
Игромания.ру 03:40
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Россия – Культура вчера в 07:36
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Футбол

Ибрагимович прокомментировал поражение «Милана» в дерби

ProstoProSport вчера в 22:51
Кино

«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер

Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Народные новости вчера в 23:14
Футбол

Смолов выйдет в основе «Сельты» в матче с «Севильей»

Российский футболист Федор Смолов оказался в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги, который начнется в 20:30 по московскому времени.
ProstoProSport вчера в 11:47
Кино

Туляки угадывают победителей «Оскара»

Церемония награждения начнётся сегодня ночью в 02:30.
Молодой коммунар вчера в 12:56
Общество

Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 02:07
Космос

Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта

Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
Известия вчера в 23:02
Происшествия

Силовики проводят обыски в институте Сибирского отделения РАН

В институте Сибирского отделения РАН проходят обыски.
REGNUM 03:17
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

РБК 02:06
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
ТАСС вчера в 23:57
Армия и оружие

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Газета.Ru 02:09
Шоу-бизнес

Александр Друзь пожаловался на свою пенсию

Напомним, что в недавнем времени телевизионная ведущая Елена Ханга заявила, что ей абсолютно не хватает пенсии, размер которой достигает 23 000 рублей.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:08
Происшествия

Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой

Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Lenta.ru 03:05
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
Политика

Священные могилы индейцев взорвали для строительства «стены Трампа»

Строительство барьера на границе США и Мексики, известного как «стена Трампа», затронет заповедник, где находятся священные могилы одного из проживавших здесь индейских племен.
Lenta.ru 01:56
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме

Хозяева одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Победную шайбу забросил российский форвард Илья Ковальчук.
Мой Брянск вчера в 02:14
Происшествия

Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
RT на русском 02:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное