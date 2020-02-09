Экономика
RT на русскомСтоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч
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Здоровье
Новый глава Минздрава раскритиковал работу российских врачей
Новый глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал работу российских врачей.
Политика
Песков оценил слова Лукашенко о «моменте истины»
Кино
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Сумеет ли он, узнаем сразу после программы «Время». Ну а почти 1 800 000 тысяч зрителей уже с нетерпением ждут продолжения.
Шоу-бизнес
Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном
Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Встреча Абэ и Путина может пройти в Москве 9 мая
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 9 мая, при этом вопрос об участии главы японского правительства в торжествах по случаю годовщины Победы прорабатывается.
Политика
Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило приказ, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными коллегами, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
Общество
Лучшие и худшие наряды церемонии вручения премии «Оскар» 2020 года
Шарлиз Терон Самым запоминающимся в этом году стал выход Шарлиз Терон: актриса, номинировавшаяся на премию за лучшую женскую роль в картине "Скандал", выбрала платье-победитель.
Гаджеты
В России планируют сертифицировать Wi-Fi 6
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Экономика
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Футбол
Ибрагимович прокомментировал поражение «Милана» в дерби
Кино
«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер
Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Футбол
Смолов выйдет в основе «Сельты» в матче с «Севильей»
Российский футболист Федор Смолов оказался в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги, который начнется в 20:30 по московскому времени.
Кино
Туляки угадывают победителей «Оскара»
Церемония награждения начнётся сегодня ночью в 02:30.
Общество
Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний
Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Космос
Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта
Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
Происшествия
Силовики проводят обыски в институте Сибирского отделения РАН
В институте Сибирского отделения РАН проходят обыски.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
Шоу-бизнес
Александр Друзь пожаловался на свою пенсию
Напомним, что в недавнем времени телевизионная ведущая Елена Ханга заявила, что ей абсолютно не хватает пенсии, размер которой достигает 23 000 рублей.
Происшествия
Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой
Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Политика
Священные могилы индейцев взорвали для строительства «стены Трампа»
Строительство барьера на границе США и Мексики, известного как «стена Трампа», затронет заповедник, где находятся священные могилы одного из проживавших здесь индейских племен.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Хозяева одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Победную шайбу забросил российский форвард Илья Ковальчук.
Происшествия
Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.