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Экономика

Стоимость биткоина снова упала на 16 % за сутки

Цена за криптовалюту вновь опустилась ниже отметки в 33 тысячи долларов. Стоимость биткоина вновь опустилась на 16 % за сутки и теперь составляет меньше 33 тысяч долларов. Эксперты считают, что резкие взлеты и падения платежной системы зависят от громких новостей и настроения спекулянтов.В источнике
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С чего всё началось

Экономист назвал главную причину волатильности биткоина

Резкие взлеты и падения стоимости биткоина в основном зависят от громких новостей и настроения спекулянтов, рассказал РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
РИА Новости01:20

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Экономист объяснил волатильность биткоина

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Экономист назвал главную причину волатильности биткоина

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