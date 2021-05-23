Стоимость биткоина снова упала на 16 % за сутки
Цена за криптовалюту вновь опустилась ниже отметки в 33 тысячи долларов. Стоимость биткоина вновь опустилась на 16 % за сутки и теперь составляет меньше 33 тысяч долларов. Эксперты считают, что резкие взлеты и падения платежной системы зависят от громких новостей и настроения спекулянтов.В источнике
С чего всё началось
Экономист назвал главную причину волатильности биткоина
Резкие взлеты и падения стоимости биткоина в основном зависят от громких новостей и настроения спекулянтов, рассказал РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
РИА Новости01:20