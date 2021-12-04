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Стоимость биткоина упала на 20%, опустившись до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентября

Курс биткоина ночью обрушился примерно на 20 процентов, опустившись до отметки в 42 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости
Gортал CoinMarketCap, рассчитывающий среднюю цену криптовалюты более чем по 20 биржам, цена биткоина упала на 16,36% - до $47,6 тысячи за сутки.
Национальная служба новостей
Обвал криптовалют последовал за неделей волатильности на финансовых рынках, заметил Reuters.
Forbes
Курс Ethereum криптовалюты падает на 14,91%, до 3,89 тысячи долларов, Litecoin — на 24,96%, до 153,2 доллара, Monero — на 18,76%, до 195,9 доллара.
ПРАЙМ

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