РИА НовостиСтоимость биткоина упала на 20%, опустившись до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентябряКурс биткоина ночью обрушился примерно на 20 процентов, опустившись до отметки в 42 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.РИА НовостиGортал CoinMarketCap, рассчитывающий среднюю цену криптовалюты более чем по 20 биржам, цена биткоина упала на 16,36% - до $47,6 тысячи за сутки.Национальная служба новостейОбвал криптовалют последовал за неделей волатильности на финансовых рынках, заметил Reuters.ForbesКурс Ethereum криптовалюты падает на 14,91%, до 3,89 тысячи долларов, Litecoin — на 24,96%, до 153,2 доллара, Monero — на 18,76%, до 195,9 доллара.ПРАЙМЧитать далееСвернутьАфиша DailyАфиша DailyRT на русскомИА Красная ВеснаТелеканал 360°ПрофильREGNUMКомсомольская правдаСекрет фирмыГазета.RuРЕН ТВРоссийская газетаLife.ruRB.RUРосбалтРБКSputnik КыргызстанПодробнее о событииЦена биткоина упала более чем на 18%RT на русскомвчера в 06:18Цена биткоина снизилась до $42 тысячГазета.Ruвчера в 05:01Цена биткоина упала до 42 тысяч долларовLenta.ruвчера в 03:50Стоимость биткоина упала на 20%, опустившись до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентябряРИА Новостивчера в 04:46Стоимость биткоина упала до 42 тысяч долларовГоворит Москвавчера в 03:19Курс биткоина снизился до 42 тысяч долларовНациональная служба новостейвчера в 03:14Курс самых известных криптовалют упал в ночь на субботу примерно на 20%ПРАЙМвчера в 02:47Показать ещёОценить134Поделиться