Председатель ЕР Медведев: партия победила на выборах в ГД, несмотря на жесткие условия

Условия избирательной кампании на выборах в Госдуму в 2021 году были жестче, чем раньше, но "Единая Россия" сумела одержать победу и снова получить конституционное большинство, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев на съезде партии в субботу.