РИА НовостиСтоимость биткоина упала на 20%, опустившись до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентябряХорошо ли подобран заголовок?ДаНетНа бирже Binance криптовалюта на 10:03 мск теряла в цене на 16,7 процента, до 47, 25 тысячи долларов.РИА НовостиGортал CoinMarketCap, рассчитывающий среднюю цену криптовалюты более чем по 20 биржам, цена биткоина упала на 16,36% - до $47,6 тысячи за сутки.Национальная служба новостейКурс Ethereum криптовалюты падает на 14,91%, до 3,89 тысячи долларов, Litecoin — на 24,96%, до 153,2 доллара, Monero — на 18,76%, до 195,9 доллара.ПРАЙМКапитализация криптовалютной биржи упала на 16% и достигла 2,2 триллиона долларов.ПРАЙМЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейФАНИА Красная ВеснаАфиша DailyСекрет фирмыREGNUMНациональная служба новостейГазета.RuПрофильLife.ruРоссийская газетаRB.RUSputnik КыргызстанПодробнее о событииСтоимость биткойна упала до $42 000Ведомости05:02Курс самых известных криптовалют упал в ночь на субботу примерно на 20%ПРАЙМ02:47Стоимость биткоина упала на 20%, опустившись до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентябряРИА Новости04:46Стоимость биткоина за сутки снизилась почти на 20%Эхо Москвы04:07Цена биткоина упала до 42 тысяч долларовLenta.ru03:50Биткойн за сутки подешевел почти на 18%Коммерсантъ02:56Цена биткоина снизилась до $42 тысячГазета.Ru05:01Показать ещёОценить74Поделиться