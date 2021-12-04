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Стоимость биткоина упала на 20%, опустившись до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентября

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На бирже Binance криптовалюта на 10:03 мск теряла в цене на 16,7 процента, до 47, 25 тысячи долларов.
РИА Новости
Gортал CoinMarketCap, рассчитывающий среднюю цену криптовалюты более чем по 20 биржам, цена биткоина упала на 16,36% - до $47,6 тысячи за сутки.
Национальная служба новостей
Курс Ethereum криптовалюты падает на 14,91%, до 3,89 тысячи долларов, Litecoin — на 24,96%, до 153,2 доллара, Monero — на 18,76%, до 195,9 доллара.
ПРАЙМ
Капитализация криптовалютной биржи упала на 16% и достигла 2,2 триллиона долларов.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Стоимость биткойна упала до $42 000
Ведомости05:02
Курс самых известных криптовалют упал в ночь на субботу примерно на 20%
ПРАЙМ02:47
Стоимость биткоина упала на 20%, опустившись до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентября
РИА Новости04:46
Стоимость биткоина за сутки снизилась почти на 20%
Эхо Москвы04:07
Цена биткоина упала до 42 тысяч долларов
Lenta.ru03:50
Биткойн за сутки подешевел почти на 18%
Коммерсантъ02:56
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