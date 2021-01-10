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Газета.Ru
Газета.Ru

Стоимость биткоина упала на 11%

Биткоин подешевел на 11,71%, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что стоимость криптовалюты достигла $35 544.В источнике
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Стоимость биткоина за сутки опустилась на 11 процентов

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Стоимость биткоина упала более чем на 11%

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Стоимость биткоина упала почти на 10%

Телеканал 360°16:45
ГТРК Мурман

Стоимость биткоина упала более чем на 5%

ГТРК Мурманвчера в 07:58
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Биткоин рухнул

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