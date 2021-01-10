Газета.RuСтоимость биткоина упала на 11%Биткоин подешевел на 11,71%, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что стоимость криптовалюты достигла $35 544.В источникеАргументы и ФактыФАНNews.ruРидусРЕН ТВТелеканал 360°Экономика сегодняSIA.ruМосковский КомсомолецГазета.RuМИР 24РамблерЕвразия DailyПРАЙМRuNews24.ruВзгляд.руКомсомольская правдаФедералПрессПодробнее о событииСтоимость биткоина за сутки опустилась на 11 процентовФАН19:40Стоимость биткойна снизилась более чем на 11%ТАССвчера в 15:36Стоимость биткоина упала более чем на 11%News.ru17:25Биткоин дешевеет почти на 10%ПРАЙМвчера в 15:54Стоимость биткоина упала почти на 10%Телеканал 360°16:45Стоимость биткоина упала более чем на 5%ГТРК Мурманвчера в 07:58Биткоин рухнулРамблервчера в 07:49Показать ещёОценить10КомментироватьПоделиться