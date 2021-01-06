Прокуратура организовала проверку после падения ребенка с канатной дороги в экопарке Магнитогорска, предварительно, у мальчика перелом руки, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры Челябинской области.
Новый смартфон оснащен 4 задними камерами, экраном диагональю 6,67 дюймов с расширением FHD+, задняя и передние панели покрыты защитным стеклом Gorilla Glass 5. Оперативной памяти в зависимости от комплектации 6 или 8 ГБ, флэш памяти от 64 до 128 ГБ, соответственно.
Открытый паевой инвестиционный счет станет для российских инвесторов в 2021 году лучшей альтернативой депозитам в банке: дивиденды, купоны и процентный доход в нем не облагаются налогом, что значительно увеличивает финансовый результат, считает управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.