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РБК
РБК

Курс биткоина впервые превысил $36 тыс. на фоне протестов в США

Курс биткоина на криптобирже Binance обновил исторический максимум стоимости на уровне в $36 470 на фоне протестов в США.В источнике
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ПРАЙМ

Стоимость биткоина установила очередной исторический рекорд

ПРАЙМ7 января в 07:12
Телеканал 360°

Цена биткоина превысила историческую отметку в 37 тысяч долларов

Телеканал 360°6 января в 20:19
РБК

Курс биткоина впервые превысил $36 тыс. на фоне протестов в США

РБК6 января в 16:17
РИА Новости

Курс биткоина побил очередной исторический рекорд

РИА Новости6 января в 18:59
Lenta.ru

Цена биткоина вновь обновила исторический рекорд

Lenta.ru6 января в 20:02
ТАСС

Стоимость биткойна превысила $37 тыс

ТАСС6 января в 19:04
Коммерсантъ

Цена биткойна впервые превысила $37 тыс

Коммерсантъ6 января в 17:10

NYT: Трамп обсуждал с советниками возможность помиловать самого себя

Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, пишет газета New York Times со ссылкой на два информированных источника.
РИА Новостивчера в 04:08

Прокуратура проверит данные о падении ребенка с тарзанки в Магнитогорске

Прокуратура организовала проверку после падения ребенка с канатной дороги в экопарке Магнитогорска, предварительно, у мальчика перелом руки, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры Челябинской области.
РИА Новостивчера в 08:05

Компания Xiaomi представила новый смартфон Xiaomi Mi 10i

Новый смартфон оснащен 4 задними камерами, экраном диагональю 6,67 дюймов с расширением FHD+, задняя и передние панели покрыты защитным стеклом Gorilla Glass 5. Оперативной памяти в зависимости от комплектации 6 или 8 ГБ, флэш памяти от 64 до 128 ГБ, соответственно.
Моя Москва.онлайн5 января в 22:53

Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам

Открытый паевой инвестиционный счет станет для российских инвесторов в 2021 году лучшей альтернативой депозитам в банке: дивиденды, купоны и процентный доход в нем не облагаются налогом, что значительно увеличивает финансовый результат, считает управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.
РИА Новости23:08