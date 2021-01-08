Биткоин 8 января установил новый рекорд – первая криптовалюта уже в который раз обновила исторический максимум, превысив уровень в 41 тысячу долларов. Портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость более чем по 20 мировым биржам, сообщает, что Биткоин подорожал на 9,79% до $40 612.

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