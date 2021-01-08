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Вести.Ru
Вести.Ru

Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив $41 тысячу

Биткоин 8 января установил новый рекорд – первая криптовалюта уже в который раз обновила исторический максимум, превысив уровень в 41 тысячу долларов. Портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость более чем по 20 мировым биржам, сообщает, что Биткоин подорожал на 9,79% до $40 612.В источнике
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Центральная Служба Новостей

Стоимость биткоина обновила значение своей рекордной отметки в $41 тыс

Центральная Служба Новостейвчера в 13:09
ГТРК Мурман

Биткоин превысил $41 тысячу

ГТРК Мурманвчера в 11:48
Дождь

Курс биткоина превысил 40 тысяч долларов

Дождь7 января в 13:25
Газета.Ru

Стоимость биткойна достигла $41 тыс

Газета.Ruвчера в 05:55
Известия

Стоимость биткоина превысила рекордную отметку в $41 тыс

Известиявчера в 06:16
Inc-news.ru

Стоимость биткоина взлетела выше 40 тысяч долларов

Inc-news.ru7 января в 13:43
Life.ru

Биткоин установил очередной исторический рекорд. Теперь — выше 41 тыс. долларов

Life.ruвчера в 06:14
КП - Беларусь

Курс биткоина побил еще один рекорд

КП - Беларусьвчера в 01:00

108 Мп, 120 Гц, стереодинамики и NFC. Стартовали продажи Xiaomi Mi 10i

Среди особенностей Xiaomi Mi 10i — основная камера на 108 Мп, дисплей диагональю 6,67 дюйма с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц, платформа Snapdragon 750G, аккумулятор ёмкостью 4820 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, NFC, ИК-порт, стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и аудиоразъём 3,5 мм.
108 Мп, 120 Гц, стереодинамики и NFC. Стартовали продажи Xiaomi Mi 10i
iXBT.com6 января в 22:26

Аккумуляторы вейпа назвали смертельно опасными

Американская Комиссия по безопасности потребительских товаров объявила о том, что люди должны отказаться от покупки или эксплуатации отдельных литий-ионных аккумуляторных батареи 18650, поскольку они представляют угрозу для жизни в связи с рисками возникновения пожара.
Ferra04:43

Золотая маска: в 2020-м изделие вошло в топ-10 продаваемых товаров

Попали в корзину В прошлом году медицинские маски впервые вошли в топ-10 товаров по частоте покупок в розничной торговле наряду с продуктами питания, сообщили "Известиям" в службе аналитики IT-компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных).
Известия16:01