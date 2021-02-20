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Газета.Ru
Газета.Ru

Стоимость биткоина впервые превысила $57 тысяч

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, свидетельствуют данные Coindesk. По состоянию на 15.32 мск криптовалюта выросла до $57 123.В источнике
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Стоимость биткоина установила новый исторический максимум

Аргументы и Факты20 февраля в 08:45

Стоимость биткоина впервые превысила $57 тысяч

RT на русском20 февраля в 07:51

Стоимость биткоина превысила 55 тысяч долларов

ТК Звезда19 февраля в 13:54

Стоимость биткойна превысила $57 тыс

ТАСС20 февраля в 07:41

Биткоин поставил третий рекорд за сутки и теперь стоит больше $55 тысяч

Life.ru19 февраля в 13:55

Новый максимум: стоимость биткоина превысила 54 тыс. долларов

НТВ19 февраля в 11:33

Стоимость биткоина превысила 54 тысячи долларов

Говорит Москва19 февраля в 11:43
Интересное

Дочери актрисы Заворотнюк понадобилась помощь врача из-за больной раком матери

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, Анна Заворотнюк, дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые откровенно рассказала о состоянии онкобольной матери и о том, как она сама переносит болезнь близкого ей человека.
Evo-rus.comвчера в 02:38

Уральские учёные подтвердили, что Челябинский метеорит упал на Землю после космического столкновения

В понедельник, 15 февраля, сотрудники геологического музея Уральского государственного горного университета (УГГУ) представили результаты изучения фрагментов Челябинского метеорита.
Форпост Северо-Запад20 февраля в 02:34

Ученые допустили ненадобность второй дозы вакцины для перенесших COVID-19

Ученые выяснили, что у 42 участников исследования, которые уже переболели коронавирусом, после первой дозы вакцины в среднем вырабатывался более высокий уровень антител, чем у 17 человек, которые не перенесли COVID-19.
РБК16:11

В ГД внесли обновленный законопроект об оценке риска причастности к сомнительным платежам

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента обновленную редакцию законопроекта, направленного на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций.
ТАСС20 февраля в 10:01