Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, Анна Заворотнюк, дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые откровенно рассказала о состоянии онкобольной матери и о том, как она сама переносит болезнь близкого ей человека.
Ученые выяснили, что у 42 участников исследования, которые уже переболели коронавирусом, после первой дозы вакцины в среднем вырабатывался более высокий уровень антител, чем у 17 человек, которые не перенесли COVID-19.
Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента обновленную редакцию законопроекта, направленного на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций.