Минфин РФ предложил провести индексацию акцизов в 2024 году на 4%

Минфин России предложил провести ежегодную плановую индексацию акцизов в 2024 году на уровень инфляции 4%. Об этом говорится в подготовленном ведомством законопроекте, который направлен на выполнение положений основных направлений налоговой политики на 2021–2023 годы (есть в распоряжении «Известий»).