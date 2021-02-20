Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Стоимость биткоина впервые превысила $57 тысяч

В 15:25 мск cтоимость биткоина достигла $57 128. Таким образом, криптовалюта обновила исторический рекорд.В источнике
Подробнее о событии

Биткоин впервые перевалил за 57 тысяч долларов

BFM.ru18:20

Что означает фантастический рост биткоина

Взгляд.рувчера в 13:48

Очередной рекорд биткоина: криптовалюта пробила отметку в $57 тысяч

Life.ruвчера в 07:20

Стоимость биткоина впервые превысила $57 тысяч

RT на русскомвчера в 07:51

Цена биткоина обновила исторический максимум

РИА Новостивчера в 07:41

Стоимость биткойна превысила $56 тыс

ТАССвчера в 16:19

Биткоин снова обновил свой исторический максимум

Пятый канал18 февраля в 01:23
Интересное

Супруга Медведчука объявила о вступлении в партию мужа

Жена депутата Верховной рады и одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко приняла решение вступить в партию после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел против супругов санкции.
РБКвчера в 15:51

Минфин РФ предложил провести индексацию акцизов в 2024 году на 4%

Минфин России предложил провести ежегодную плановую индексацию акцизов в 2024 году на уровень инфляции 4%. Об этом говорится в подготовленном ведомством законопроекте, который направлен на выполнение положений основных направлений налоговой политики на 2021–2023 годы (есть в распоряжении «Известий»).
Известия19 февраля в 08:00

В России впервые в мире выявили заражение птичьим гриппом H5N8 у человека

Специалисты центра "Вектор" подтвердили первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А. Об этом в эфире "России 24" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новостивчера в 09:44