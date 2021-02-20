Жена депутата Верховной рады и одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко приняла решение вступить в партию после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел против супругов санкции.
Минфин России предложил провести ежегодную плановую индексацию акцизов в 2024 году на уровень инфляции 4%. Об этом говорится в подготовленном ведомством законопроекте, который направлен на выполнение положений основных направлений налоговой политики на 2021–2023 годы (есть в распоряжении «Известий»).