Как сообщили в комитете ВР, также планируется ликвидация спецподразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а «возможность противодействовать организованной и транснациональной преступности предусмотрена с позиций противодействия разведывательно-подрывной деятельности в ущерб Украине».
Как стало известно EVO-RUS.COM со ссылкой на собственный источник, министерство обороны России начало тестировать неизвестные типы ракет, дальность полёта которых, по предварительным оценкам, составляет минимум 750 километров.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшее время Вашингтон намерен ответить на кибератаки, в причастности к которым американское руководство обвиняет Москву.