Что стоит за переформатированием СБУ

Как сообщили в комитете ВР, также планируется ликвидация спецподразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а «возможность противодействовать организованной и транснациональной преступности предусмотрена с позиций противодействия разведывательно-подрывной деятельности в ущерб Украине».