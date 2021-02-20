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Стоимость биткоина впервые превысила $57 тысяч

В 15:25 мск cтоимость биткоина достигла $57 128. Таким образом, криптовалюта обновила исторический рекорд.В источнике
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Биткоин установил новый исторический рекорд

Lenta.ru20 февраля в 07:38

Цена биткоина обновила исторический максимум

РИА Новости20 февраля в 07:41

Стоимость биткоина превысила $57 тысяч

ПРАЙМ20 февраля в 07:40

Что означает фантастический рост биткоина

Взгляд.ру20 февраля в 13:48

Цена биткойна поднялась выше 57 тыс долларов

Москва 2420 февраля в 07:21

Стоимость биткоина впервые превысила $57 тысяч

RT на русском20 февраля в 07:51

Стоимость биткойна превысила $57 тыс

ТАСС20 февраля в 07:41
Интересное

Что стоит за переформатированием СБУ

Как сообщили в комитете ВР, также планируется ликвидация спецподразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а «возможность противодействовать организованной и транснациональной преступности предусмотрена с позиций противодействия разведывательно-подрывной деятельности в ущерб Украине».
Голос Правды20:27

Минобороны РФ приступило к испытаниям неизвестных типов ракет с дальностью полета 750 км

Как стало известно EVO-RUS.COM со ссылкой на собственный источник, министерство обороны России начало тестировать неизвестные типы ракет, дальность полёта которых, по предварительным оценкам, составляет минимум 750 километров.
Evo-rus.com19 февраля в 09:13

Советник Байдена сообщил, что США готовят ответ на атаки «русских хакеров»

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшее время Вашингтон намерен ответить на кибератаки, в причастности к которым американское руководство обвиняет Москву.
Газета.Ruвчера в 14:03