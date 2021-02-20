RT на русскомСтоимость биткоина впервые превысила $57 тысячВ 15:25 мск cтоимость биткоина достигла $57 128. Таким образом, криптовалюта обновила исторический рекорд.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоПятый каналВести.RuRT на русскомТарантас НьюсРЕН ТВВести.RuДума ТВМосква 24РЕН ТВВести.RuВести.RuВести.RuМосква 24ТК ЗвездаPiter.tvВести.RuПятый каналПодробнее о событииЧто означает фантастический рост биткоинаВзгляд.рувчера в 13:48Стоимость биткоина в ходе торговой сессии обновила исторический максимумЭхо Москвывчера в 09:33Стоимость биткойна превысила $56 тысТАССвчера в 16:19Стоимость биткоина впервые превысила $57 тысячRT на русскомвчера в 07:51Очередной рекорд биткоина: криптовалюта пробила отметку в $57 тысячLife.ruвчера в 07:20Цена биткоина обновила исторический максимумРИА Новостивчера в 07:41Биткоин снова обновил свой исторический максимумПятый канал18 февраля в 01:23Показать ещёОценить89КомментироватьПоделиться