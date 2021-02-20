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Стоимость биткоина впервые превысила $57 тысяч

В 15:25 мск cтоимость биткоина достигла $57 128. Таким образом, криптовалюта обновила исторический рекорд.В источнике
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Что означает фантастический рост биткоина

Взгляд.рувчера в 13:48

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии обновила исторический максимум

Эхо Москвывчера в 09:33

Стоимость биткойна превысила $56 тыс

ТАССвчера в 16:19

Стоимость биткоина впервые превысила $57 тысяч

RT на русскомвчера в 07:51

Очередной рекорд биткоина: криптовалюта пробила отметку в $57 тысяч

Life.ruвчера в 07:20

Цена биткоина обновила исторический максимум

РИА Новостивчера в 07:41

Биткоин снова обновил свой исторический максимум

Пятый канал18 февраля в 01:23
Интересное

Суд оштрафовал Навального на 850 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана

Судья мирового участка №321 Вера Акимова вынесла в субботу вечером приговор блогеру Алексею Навальному по резонансному уголовному делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко.
Российская газетавчера в 12:30