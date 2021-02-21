RT на русскомСтоимость биткоина впервые превысила $58 тысячВ 23:01 мск cтоимость биткоина достигла $58 105.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоВести.RuАпралPiter.tvРЕН ТВГородовойКП - БеларусьВести.RuРЕН ТВВести.RuМоя Москва.онлайнГородовойВести.RuПодробнее о событииБиткоин рухнул ниже $50 тысячРеальное времявчера в 09:58Стоимость биткоина рухнулаLenta.ruвчера в 09:26Вслед за биткойном начал дорожать EthereumKadara.ru20 февраля в 03:40Биткоин дешевеет после достижения нового рекордаПРАЙМвчера в 05:31Цена биткоина добралась до нового исторического максимумаРосбалт21 февраля в 15:30Курс биткоина рухнул ниже 50 тысяч долларовЭкономика сегоднявчера в 09:50Новости на «России 24». Биткоин вновь обновил исторический рекордВести.Ru19 февраля в 23:18Показать ещёОценить6КомментироватьПоделиться