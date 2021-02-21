Васильева заявила, что роль радистки Кэт стала губительной для Градовой

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова сыграла в телефильме «Семнадцать мгновений весны» великую, но и губительную в то же время роль, заявила ее коллега Татьяна Васильева.