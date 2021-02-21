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Стоимость биткоина впервые превысила $58 тысяч

В 23:01 мск cтоимость биткоина достигла $58 105.В источнике
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Биткоин рухнул ниже $50 тысяч

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Вести.Ru19 февраля в 23:18
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«Апостроф»: прекращение сотрудничества с МВФ станет для Украины наихудшим сценарием

В свою очередь аналитик компании «Центр биржевых технологий» Максим Орыщак отметил, что другие займы Украины также зависят от программы сотрудничества с МВФ.
Общественная служба новостей21 февраля в 10:02