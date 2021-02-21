RT на русскомСтоимость биткоина впервые превысила $58 тысячВ 23:01 мск cтоимость биткоина достигла $58 105.В источникеАктуальные НовостиАпралExpert.ruКомсомольская правдаТК ЗвездаНаучная РоссияРосбалтSputnik АбхазияLenta.ruМосква 24Газета.RuLife.ruВечерняя МоскваПсковское агентство информацииПРАЙМТелеканал 360°ПрофильИзвестияРИА НовостиЭкономика сегодняProfinance.ruБИЗНЕС OnlineПодробнее о событииКурс биткоина впервые превысил $58 тысРБК16:23Рекорды продолжаются. Биткоин пробил историческую отметку в $58 тысячLife.ruвчера в 15:05Биткоин побил очередной исторический рекордПРАЙМвчера в 15:09Стоимость биткоина обновила исторический максимумРИА Новостивчера в 15:08Биткоин подорожал до 58,1 тыс. долларовЭкономика сегоднявчера в 15:31Стоимость биткоина превысила 58 тыс. долларовВзгляд.рувчера в 15:47Новый исторический рекорд: Bitcoin пробил отметку в 57 тысяч долларовАктуальные Новости20 февраля в 07:38Показать ещёОценить45КомментироватьПоделиться