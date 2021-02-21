Ученые допустили ненадобность второй дозы вакцины для перенесших COVID-19

Ученые выяснили, что у 42 участников исследования, которые уже переболели коронавирусом, после первой дозы вакцины в среднем вырабатывался более высокий уровень антител, чем у 17 человек, которые не перенесли COVID-19.