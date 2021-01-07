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Говорит Москва
Говорит Москва

Стоимость биткоина впервые превысила 38 тыс. долларов

Стратеги JPMorgan предположили, что цена биткоина может превысить 146 тыс. долларов в течение года.В источнике
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Капитализация рынка криптовалют впервые превысила триллион долларов

ПРАЙМвчера в 14:01
РБК

Курс биткоина приближался к $38 тыс. За месяц BTC подорожал вдвое

РБКвчера в 02:13
ФАН

Капитализация рынка криптовалют впервые превысила 1 трлн долларов

ФАНвчера в 06:28
Forbes

Общая капитализация рынка криптовалют впервые превысила $1 трлн

Forbesвчера в 05:58
Profinance.ru

Биткоин обновил максимум выше $37 800, спасибо бейби-бумерам

Profinance.ruвчера в 03:43
Говорит Москва

Стоимость биткоина впервые превысила 39 тыс. долларов

Говорит Москвавчера в 11:19
ГЛАС.RU

Капитализация криптовалют приблизилась к 1 трлн. долларов

ГЛАС.RU6 января в 09:36

Объем внешней торговли Маньчжурской бондовой зоны достиг $170,5 млрд

Хух-Хото, Китай, 7 января 2021, 14:07 — REGNUM Объем импорта и экспорта Маньчжурской комплексной бондовой зоны во Внутренней Монголии на севере Китая превысил 1,1 млрд юаней (около $170,5 млрд) в 2020 году, сообщает 7 января агентство Синьхуа.
REGNUMвчера в 06:07

Врачи оценили вероятность заражения коронавирусом в торговых центрах

«Если в торговом центре хорошая вентиляционная система, воздух регулярно обеззараживается, сотрудники носят маски, перчатки и соблюдают эпидемиологические меры по коронавирусу и, конечно же, сам человек их соблюдает, то вероятность заразиться коронавирусом невелика», — заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Известиявчера в 07:48