Хух-Хото, Китай, 7 января 2021, 14:07 — REGNUM Объем импорта и экспорта Маньчжурской комплексной бондовой зоны во Внутренней Монголии на севере Китая превысил 1,1 млрд юаней (около $170,5 млрд) в 2020 году, сообщает 7 января агентство Синьхуа.
«Если в торговом центре хорошая вентиляционная система, воздух регулярно обеззараживается, сотрудники носят маски, перчатки и соблюдают эпидемиологические меры по коронавирусу и, конечно же, сам человек их соблюдает, то вероятность заразиться коронавирусом невелика», — заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.