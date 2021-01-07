Врачи оценили вероятность заражения коронавирусом в торговых центрах

«Если в торговом центре хорошая вентиляционная система, воздух регулярно обеззараживается, сотрудники носят маски, перчатки и соблюдают эпидемиологические меры по коронавирусу и, конечно же, сам человек их соблюдает, то вероятность заразиться коронавирусом невелика», — заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.