Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила отметку в $12 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap. По данным биржи, на максимуме курс криптовалюты достигал $12 068.

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тыс

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