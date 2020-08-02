Экономика
РБКСтоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тыс
Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила отметку в $12 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap. По данным биржи, на максимуме курс криптовалюты достигал $12 068.
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Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 08:01
Политика
Экс-глава Украины предложил привлечь США к урегулированию в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский назначил руководителем делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил о возможном привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 23:36
Авто
Автодизайнер Шторм показал идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция портала «iReactor» совместно с дизайнером Александром Штормом представила идеальный автомобиль для пенсионеров, который сможет удовлетворить все их потребности.
SpeedMe 02:29
Экономика
Названа наиболее пострадавшая от кризиса страна Европы
Ранее стало известно, в каких странах самые большие пособия по безработице.
Вечерняя Москва 31 июля в 14:48
Политика
Путин поздравил десантников с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником и 90-летием создания Воздушно-десантных войск.
Российская газета 02:28
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Evo-rus.com вчера в 02:58
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Пелагея восхитила новым имиджем после тяжелого развода
Певица Пелагея порадовала поклонников новым имиджем и возвращением к "нормальной жизни".
Народные новости вчера в 10:44
Политика
В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России
В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт.
Известия вчера в 19:35
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
РБК 31 июля в 22:35
Футбол
Эдди Хау покинул пост главного тренера футбольного клуба «Борнмут»
Эдди Хау покинул пост главного тренера английского "Борнмута", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 17:45
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
Армия и оружие
Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
Крупнейший германский оборонный производитель концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию основного боевого танка (ОБТ) Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ (Бундесвера).
ТАСС 31 июля в 08:31
Происшествия
Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить
Газета.Ru вчера в 12:40
Футбол
Черчесов прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком сезона РПЛ
Главный тренер сборной России прокомментировал присвоение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе награды лучшему игроку сезона-2019/20 РПЛ.
Metaratings вчера в 12:26
Единоборства
Брансон одержал победу над Шахбазяном на турнире UFC Fight Night 173
Американец Дерек Брансон одержал победу над соотечественником Эдменом Шахбазяном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 173, который прошел в Лас-Вегасе в комплексе UFC APEX.
Газета.Ru 01:32
Здоровье
Врач назвала рекомендованные после коронавируса витамины
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы кардиолог Татьяна Рыбка в интервью «Российской газете» назвала витамины, которые рекомендовано пить после заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:14
Здоровье
За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек
На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
Kursk.com 31 июля в 04:43
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео
Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ru 31 июля в 13:00
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов.
Москва 24 вчера в 03:10
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС вчера в 10:24
Общество
В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек
РИА Новости 02:08
Общество
Сергей Гармаш покинул театр «Современник»
Inc-news.ru 31 июля в 15:09
Общество
Названы самые популярные товары в российских магазинах
Самыми ходовыми товарами за первые семь месяцев нынешнего года в "Магните" и "Пятерочке" стали бананы, картофель и сахар-песок.
РИА Новости 02:31
Происшествия
Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения
Lenta.ru вчера в 19:07
Общество
Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили
Известия вчера в 21:28
Авто
Команда Williams задумывается о повторении Mercedes
Car.ru вчера в 10:50
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Если семья уже получала выплату в прошлом месяце, новое заявление на август писать не нужно, расчёт будет осуществлён автоматически - на основе уже предоставленных данных.
Царьград вчера в 18:15