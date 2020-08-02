Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $12 тыс. впервые с августа 2019 года. По данным портала CoinMarketCap, биткоин на 07:16 мск дорожает на 5,6%, до $12 010.

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тысяч

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