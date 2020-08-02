Экономика

RT на русскомRT на русскомСтоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тысяч

Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $12 тыс. впервые с августа 2019 года. По данным портала CoinMarketCap, биткоин на 07:16 мск дорожает на 5,6%, до $12 010.
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Биткоин впервые за год достиг отметки в 12 тысяч долларов

Lenta.ru01:45

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тыс

РБК01:03

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года взлетела до $12 тысяч

Газета.Ru00:20

Курс биткойна впервые с августа 2019 года превысил отметку $12 тыс

ТАСС00:34

Стоимость биткойна впервые за год превысила $12 тысяч

Коммерсантъ00:31

Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

Известия00:45

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тысяч

RT на русском00:17
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Происшествия

На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека

Российская газета 03:27
95
Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера

Известная российская телеведущая, модель и главный редактор журнала Hello Светлана Бондарчук выходит замуж.
Территория новостей вчера в 02:25
17
Происшествия

На Кубани за сутки выявлено 107 заболевших коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 возросло до 8 472 В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 107 случаев заболевания коронавирусом.
Южные дела 03:51
1K
Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 850 тысяч

За последние сутки зарегистрировано 5427 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне прирост составил 5462 человека.
Коммерсантъ 03:32
Наука

Ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой

Актуальные Новости вчера в 17:01
36
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати

Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
17
Футбол

«Спартак» анонсировал переход Кокорина роликом в стиле Counter-Strike

Газета.Ru 04:15
Общество

Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию

2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
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Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной

Подозреваемый в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) задержан в Петербурге, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 04:14
Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным

Певица Пелагея на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором представила поклонникам свой новый имидж.
Политическая Экспертиза 03:14
8
Футбол

Пиняев стал самым молодым футболистом второй лиги чемпионата России

РБК спорт вчера в 11:32
Общество

Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

РИА Новости 01:13
117
Финансы

Как могут измениться курсы доллара и евро в августе

Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском вчера в 05:53
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Пятый канал 01:24
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Политика

Экс-командующий ВДВ Шаманов предупредил обидчиков России

Экс-командующий ВДВ, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предупредил потенциальных врагов России, что десантники готовы выполнять приказы президента страны в любой точке мира.
Газета.Ru 03:39
165
Музыка

Ариана Гранде и Леди Гага лидируют в номинациях MTV VMA 2020

Лидерами по числу номинаций стали Леди Гага и Ариана Гранде (по девять у каждой), в шести номинациях претендуют на награды Билли Айлиш и Weeknd, в пяти – Тейлор Свифт.
ИА InterMedia 30 июля в 18:15
1
Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
1,1K
Общество

В России упростили оформление пособий на детей от трех до семи лет

Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом — если среднедушевой доход в них не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
РИА Новости 04:23
31
Шоу-бизнес

Шон Пенн тайно женился на молодой актрисе Лейле Джордж

Дни24 04:05
Кино

Режиссер Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»

Режиссер Дэвид Кэмерон устроил показ для своей съемочной группы, на котором показал три сцены из "Аватара 2" с готовыми визуальными эффектами от Weta Digital.
Экономика сегодня 03:35
9
Происшествия

Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка

Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей 31 июля в 09:02
59
Общество

Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили

В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49
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Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
2,5K
Культура

В Челябинске стартовал фестиваль граффити «Культурный код»

Челябинск получил право провести этот фестиваль, одержав победу по итогам общероссийского интернет-голосования.
Губерния (г. Челябинск) 03:33
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Общество

Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского

По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
1,4K
Общество

ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений

Гражданам с инвалидностью начали назначать ежемесячные выплаты без подачи заявления, сообщила 30 июля пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 31 июля в 10:25
79
Экономика

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

ТАСС вчера в 07:05
574
Политика

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уехал из Москвы в Киев

Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы, сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь политика Алексей Урбан.
Интерфакс 02:59
Киберспорт

Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча

Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12
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