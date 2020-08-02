Экономика
RT на русскомСтоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тысяч
Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $12 тыс. впервые с августа 2019 года. По данным портала CoinMarketCap, биткоин на 07:16 мск дорожает на 5,6%, до $12 010.
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Происшествия
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
Российская газета 03:27
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Известная российская телеведущая, модель и главный редактор журнала Hello Светлана Бондарчук выходит замуж.
Территория новостей вчера в 02:25
Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 107 заболевших коронавирусом
Общее число заболевших COVID-19 возросло до 8 472 В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 107 случаев заболевания коронавирусом.
Южные дела 03:51
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 850 тысяч
За последние сутки зарегистрировано 5427 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне прирост составил 5462 человека.
Коммерсантъ 03:32
Наука
Ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой
Актуальные Новости вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной
Подозреваемый в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) задержан в Петербурге, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 04:14
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным
Певица Пелагея на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором представила поклонникам свой новый имидж.
Политическая Экспертиза 03:14
Футбол
Пиняев стал самым молодым футболистом второй лиги чемпионата России
РБК спорт вчера в 11:32
Финансы
Как могут измениться курсы доллара и евро в августе
Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском вчера в 05:53
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Пятый канал 01:24
Политика
Экс-командующий ВДВ Шаманов предупредил обидчиков России
Экс-командующий ВДВ, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предупредил потенциальных врагов России, что десантники готовы выполнять приказы президента страны в любой точке мира.
Газета.Ru 03:39
Музыка
Ариана Гранде и Леди Гага лидируют в номинациях MTV VMA 2020
Лидерами по числу номинаций стали Леди Гага и Ариана Гранде (по девять у каждой), в шести номинациях претендуют на награды Билли Айлиш и Weeknd, в пяти – Тейлор Свифт.
ИА InterMedia 30 июля в 18:15
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Общество
В России упростили оформление пособий на детей от трех до семи лет
Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом — если среднедушевой доход в них не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
РИА Новости 04:23
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Режиссер Дэвид Кэмерон устроил показ для своей съемочной группы, на котором показал три сцены из "Аватара 2" с готовыми визуальными эффектами от Weta Digital.
Экономика сегодня 03:35
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей 31 июля в 09:02
Общество
Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили
В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Культура
В Челябинске стартовал фестиваль граффити «Культурный код»
Челябинск получил право провести этот фестиваль, одержав победу по итогам общероссийского интернет-голосования.
Губерния (г. Челябинск) 03:33
Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
Гражданам с инвалидностью начали назначать ежемесячные выплаты без подачи заявления, сообщила 30 июля пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 31 июля в 10:25
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
ТАСС вчера в 07:05
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уехал из Москвы в Киев
Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы, сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь политика Алексей Урбан.
Интерфакс 02:59
Киберспорт
Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча
Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12