Впервые с августа 2019 года стоимость биткоина на торгах преодолела отметку в $12 тысяч, передает портал CoinMarketCap. Так, по состоянию на 07.16 мск, она увеличивается на 5,6%. Стоимость биткоина достигала $12 010.

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года взлетела до $12 тысяч

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