Экономика

Газета.RuГазета.RuСтоимость биткоина впервые с августа 2019 года взлетела до $12 тысяч

Впервые с августа 2019 года стоимость биткоина на торгах преодолела отметку в $12 тысяч, передает портал CoinMarketCap. Так, по состоянию на 07.16 мск, она увеличивается на 5,6%. Стоимость биткоина достигала $12 010.
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Эксперты потавили крест на биткоине: криптовалюты в России не выживут

Московский Комсомолец11:16

Стоимость биткойна впервые за год превысила $12 тысяч

Коммерсантъ00:31

Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

Известия00:45

Курс биткойна впервые с августа 2019 года превысил отметку $12 тыс

ТАСС00:34

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тыс

РБК01:03

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года взлетела до $12 тысяч

Газета.Ru00:20

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тысяч

RT на русском00:17
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество

В РФ намерены выдавать новое пособие на детей в 11 тысяч рублей

Госдума уже одобрила инициативу. В России намереваются ввести новое пособие для нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Слава труду (Бавлы) 06:46
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Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

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Происшествия

Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

Lenta.ru 14:29
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Общество

Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж

18-летняя дочь Бориса Немцова Дина вышла замуж. Об этом сообщила мать девушки телеведущая Екатерина Одинцова в своем Instagram.
Открытый Нижний 11:40
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Общество

Заболеваемость пневмонией в Москве за месяц сократилась вдвое

Количество диагностированных внебольничных пневмоний в Москве за прошедший месяц сократилось в два раза, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РБК 14:16
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Общество

Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa 13:55
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Происшествия

На Урале арестован участник пикета в поддержку протестов в Хабаровске

Екатеринбург, 2 августа 2020, 18:57 — REGNUM В Екатеринбурге под арест отправлен задержанный 1 августа гражданин, вышедший на пикет в поддержку протестов в Хабаровске.
REGNUM 11:57
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Политика

Испанская газета: Задержание россиян Лукашенко может использовать для переноса выборов

Позже задержали еще одного россиянина на юге страны.
Военное обозрение 11:12
Политика

Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе

Выборы президента США пройдут 3 ноября, уточнил глава администрации Белого дома Марк Мидоуз в связи с предложением главы государства Дональда Трампа перенести выборы из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:50
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Здоровье

В Абхазии предложили ограничения на границе с Россией из-за коронавируса

Член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Абхазии Алхас Джинджолия предложил ввести на границе республики с РФ ограничительные меры, сообщает пресс-служба абхазского Минздрава по итогам экстренного совещания медиков и членов оперштаба, посвящённого эпидемиологической обстановке, связанной с открытием абхазо-российской границы.
РИА Новости 16:06
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Общество

Мэр Ялты прокомментировал действия охранника пляжа с нагайкой

Мэр Ялты Иван Имгрунт прокомментировал действия охранника с нагайкой, прогонявшего туристов с пляжа.
Lenta.ru 13:19
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Происшествия

Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом

Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
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Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
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Авто

Продажи автомобилей в России сократились на 17% с начала года

Letnews.ru 10:33
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Происшествия

Суд арестовал главу Дербентского района на 2 месяца

По версии следствия, Шихиев организовал преступную группу, которая в период с 2018 по 2020 год незаконным путем продала 500 земельных участков на территории Дербентского района.
Московский Комсомолец в Дагестане вчера в 15:52
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Футбол

«Сколько трофеев завоевали эти два молодых человека?» Роналду выложил фото с Буффоном

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с одноклубником чемпионом мира Джанлуиджи Буффоном.
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Космос

Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно приводнился в Мексиканском заливе.
РБК 15:12
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Игры

Игроки в Rainbow Six Siege помогли тиммейту спасти собаку

Игрок в Rainbow Six Siege рассказал, как тиммейты в матчмейкинге шутера помогли ему спасти собаку от смерти.
CyberSport.ru вчера в 15:10
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Футбол

Кокорин объяснил прежние слова о невозможности перехода в «Спартак»

РИА Новости 07:17
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Политика

СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных россиян

29 июля в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, связанных, по мнению Минска, с ЧВК Вагнера.
РБК вчера в 15:32
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Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
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Политика

МИД Германии призывает ЕС не бояться противостояния с Китаем

Евросоюз не должен бояться противостояния с Китаем в ярде ключевых вопросов, заявил госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в статье для журнала Der Spiegel.
Газета.Ru 16:01
Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Общество

В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса

Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
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Футбол

Аршавин стал директором департамента развития молодежного футбола

Андрей Аршавин, завершивший два года назад спортивную карьеру, возглавил в «Зените» департамент развития молодежного футбола.
АБН 14:53
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Гол Златана Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Кальяри»

Чемпионат вчера в 16:56
Футбол

«Реал» опередил «Барселону» в списке самых дорогих клубов мира

Знаменитый журнал Forbes составил список самых дорогих команд мира в 2020 году. В рейтинг вошли спортивные клубы из разных видов спорта.
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Политика

В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru 10:11
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Автоспорт

Квят: попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, что попал в аварию на Гран-при Великобритании "Формулы-1" из-за прокола колеса.
РИА Новости 13:04
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