Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости. Цена биткоина достигала отметки в $10,067.

Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч

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Футбол Сезон РПЛ может завершиться досрочно Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что наиболее предпочтительным вариантом руководство чемпионата считает его возобновление 21 июля, но для этого нужно согласие большинства клубов, которые склоняются к досрочному завершению сезона. 2

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