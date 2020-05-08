Экономика
RT на русскомСтоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч
Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости. Цена биткоина достигала отметки в $10,067.
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Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru вчера в 05:27
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru вчера в 15:44
Общество
Рабочий день для сотрудников на удаленке предлагают нормировать в РФ
Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.
РЕН ТВ 17:20
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве
Экс-депутат красноярского краевого парламента, бизнесмен Анатолий Быков был задержан по подозрению в убийстве.
Профиль 03:59
Общество
СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК 20:44
Игры
Cyberpunk 2077 получила рейтинг М в США из-за сцен насилия и разврата
iReactor вчера в 10:20
Общество
В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 14:47
Общество
Челябинский ТРК в соцсети опубликовал фото Гитлера к Дню Победы
Деловой квартал (Челябинск) 05:48
Экономика
Временный премьер Белоусов: Не думал, что все настолько плохо
Перенос налогов к уплате составил 217 млрд. руб. Судя по словам Андрея Белоусова, эти результаты – еще не худшее, с чем придется столкнуться российской экономике.
Свободная Пресса 13:52
Происшествия
На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом
Южно-Сахалинск, 8 мая 2020, 04:05 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на Сахалине за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM 21:05
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
Коммерсантъ 03:59
Общество
16 человек заразились COVID-19 в Иркутской области за сутки
По информации оперативного штаба на утро 8 мая, в Иркутской области выявили еще 16 случаев заражения COVID-19.
Твой Иркутск 21:34
Здоровье
Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы.
RT на русском 13:10
Политика
Рейтинг Путина упал до исторического минимума
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости вчера в 10:49
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Гаджеты
AMD дала рекомендации владельцам Radeon RX 5600 XT
Представители компании AMD обратилась к владельцам видеокарт Radeon RX 5600 XT с рекомендацией обновить BIOS для получения прибавки к производительности.
Vevby.ru вчера в 08:15
Политика
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом
Российская газета 19:54
Футбол
Сезон РПЛ может завершиться досрочно
Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что наиболее предпочтительным вариантом руководство чемпионата считает его возобновление 21 июля, но для этого нужно согласие большинства клубов, которые склоняются к досрочному завершению сезона.
Наша версия 07:34
Происшествия
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране
Как сообщают местные СМИ, минимум один человек погиб и шестеро пострадали.
Российская газета 18:25
Футбол
Хендерсон признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии читателей ВВС
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.
Sport24.ru 14:11
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина
В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
Vprognoze.ru 10:48
Шоу-бизнес
45-летняя Яна Рудковская в образе заводной куклы порадовала фанатов новым видео
Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном записали новое забавное видео.
Passion.ru 18:13
Кино
Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Звезда серии фильмов «Мстители» Карен Гиллан может сыграть главную роль в «Пиратах Карибского моря» вместо Джонни Деппа.
iReactor вчера в 11:20
Общество
В Италии объявили о создании первой в мире вакцины от коронавируса
Итальянские ученые объявили, что им удалось создать первую в мире действующую вакцину от коронавируса COVID-19, которая поможет в борьбе с пандемией.
Комсомольская правда вчера в 18:28