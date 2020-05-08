Экономика

RT на русскомRT на русскомСтоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч

Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тыс. впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости. Цена биткоина достигла отметки в $10,067.
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Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч

Коммерсантъвчера в 22:59

Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тыс

Известиявчера в 21:04

Стоимость биткоина взлетела до $10 тысяч в преддверии халвинга

РЕН ТВвчера в 20:22

Биткоин подорожал

Lenta.ruвчера в 20:42

Биткойн впервые с февраля 2020 года превысил отметку $10 тыс

ТАССвчера в 20:34

Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч

RT на русскомвчера в 20:32

Курс биткоина превысил $10 тысяч впервые с февраля 2020 года

Газета.Ruвчера в 20:49
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Общество

В Татарстане выявили 83 новых случая коронавируса

В Татарстане подтвердили 83 новых случая заражения COVID-19: Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ Казань 03:40
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Культура

Дэниел Рэдклифф прочел главу из «Гарри Поттера»

Актер Дэниел Рэдклифф стал первым чтецом из числа исполнителей главных ролей саги о Гарри Поттере.
Подмосковье Сегодня 06 мая в 12:19
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Общество

В Красноярском крае продлят после праздников режим самоизоляции

«Снятие режима самоизоляции на территории Красноярского края после майских праздников не предполагается», — говорится в сообщении правительства.
Kursk.com 02:00
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Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости вчера в 15:44
1,2K
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,2K
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
80
Общество

Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги

Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
Политика

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
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Финансы

Курс рубля растет к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:16
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
236
Здоровье

В Петербурге начали сбор плазмы у переболевших коронавирусом

За сбор крови переболевшие коронавирусом получают вознаграждение в районе пяти тысячи рублей.
Поребрик.Медиа 02:10
53
Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Известия 03:20
1,6K
Шоу-бизнес

Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется».
ФАН вчера в 10:19
20
Кино

Опубликованы первые кадры из «Старой гвардии» с Шарлиз Терон

В издании Vanity Fair опубликованы первые кадры из кинокомикса «Старая гвардия». Главную роль в фильме играет Шарлиз Терон.
Культуромания 02:12
Спорт

Россия проиграла Европе в Кубке наций

Сборная России уступила команде Европы в матче 6-го тура Кубка наций. Встреча завершилась победой европейцев 2, 5:1, 5.
Спорт-Экспресс вчера в 15:07
2
Происшествия

В Челябинской области скончался десятый пациент с коронавирусом

Российская газета 02:44
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Финансы

Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на турбазе в Томской области

Крупный пожар, произошедший на турбазе «Хардикова заимка» в Томской области, унес жизни двоих людей.
Пятый канал 03:32
Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
5,9K
Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился семимесячный ребенок

COVID-19 обнаружен у четверых детей - семимесячного, 6 и 11 лет в Сочи и двенадцатилетнего ребенка в Кавказском районе.
Российская газета 06 мая в 03:06
272
Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
487
Общество

Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru вчера в 10:39
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Происшествия

Около 120 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом

Около 120 сотрудников группы ВТБ имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции, один человек умер.
ТАСС 03:24
7
Шоу-бизнес

Врач считает, что Бабкина может не вернуться на сцену

Медик отметил, что певице просто повезло, что она смогла побороть тяжелую болезнь. Хорошев считает, что у артистки сильная иммунная система.
Аргументы и Факты вчера в 20:40
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
4,8K
Армия и оружие

Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57

Контракт на поставку ВКС России 76 самолетов Су-57 был заключен на форуме "Армия-2019". Сейчас продолжаются испытания истребителя.
Российская газета 02:25
50
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,5K
Происшествия

В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса

Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 01:16
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