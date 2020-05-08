Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тыс. впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости. Цена биткоина достигла отметки в $10,067.

Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч

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