Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости. Цена биткоина достигала отметки в $10,067.

Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч

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