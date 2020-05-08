Экономика
RT на русскомСтоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч
Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости. Цена биткоина достигала отметки в $10,067.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 21:15, Ашберн
Политика
Трамп заявил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «принял предложение по поставкам аппаратов искусственной вентиляции лёгких» в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
RT на русском 15:58
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
Происшествия
СК проводит обыски в домах задержанного бизнесмена Анатолия Быкова
СК проводит обыски в домах предпринимателя Анатолия Быкова в Красноярске и Крыму.
RT на русском 13:53
Общество
Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с количеством заболевших коронавирусом в столице.
RT на русском 05:51
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru вчера в 15:44
Космос
Дизайнеры создали «оригами-убежище» для первых лунных колонистов
В убежище есть звукоизолированные каюты для уединения, а также циркадные световые панели, имитирующие различные погодные и дневные циклы, чтобы помочь поддерживать здоровые циркадные ритмы космонавтов.
Популярная механика вчера в 07:39
Политика
США опубликовали материалы расследования вмешательства России в выборы
Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке опубликовал новые материалы по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
Коммерсантъ 20:33
Космос
Таинственная радиовспышка впервые произошла в нашей галактике
Вести.Ru вчера в 05:14
Шоу-бизнес
Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм
По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.
Народные новости вчера в 14:00
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram, миллиардер Павел Дуров назвал семь причин, почему не нужно переезжать в Кремниевую долину.
Коммерсантъ 18:21
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина
В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
Vprognoze.ru 10:48
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов
Бенчмарк AnTuTu разместил рейтинг самых мощных и доступных смартфонов, которые были выпущены в апреле.
iReactor 03:08
Фигурное катание
Роднина прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Плющенко откажется от выступлений и будет тренировать Трусову 24 на 7. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы сделать из Трусовой чемпионку.
ГЛАС.RU 06:25
Общество
Из Каракаса в Москву вернутся россияне, белорусы и один украинец
Обратно Boeing 767–300 пустым не полетит: в Москву, по предварительным данным, должно быть вывезено 77 человек — не только граждан РФ, но также десять белорусов и один украинец.
Коммерсантъ 21:00
Общество
Собянин продлил карантинные меры в Москве до 31 мая
Согласно другому указу Собянина, ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлят до этой же даты.
Известия 09:41
Политика
Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину
Газета.Ru 17:45
Политика
У личного помощника Трампа обнаружен коронавирус
Член военно-морского флота США, который является одним личных помощников президента США Дональда Трампа, получил положительный результат теста на коронавирус.
Национальная служба новостей 13:47
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
Общество
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
Общество
Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»
Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю.
Lenta.ru 07:53
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Транспорт
Транспортное сообщение с Находкой будет ограничено
С 8 мая из-за сложной эпидобстановки ограничивается автобусное и железнодорожное сообщение с Находкой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 19:48
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания 06:41
Авто
Рассекречен интерьер нового Haval H5
Новый Haval H5 2020 модельного года постепенно раскрывается на фотографиях.
32CARS.ru 05 мая в 14:30
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 вчера в 00:10
Кино
Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри
Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город 02:19
Общество
Стало известно, когда в Алтайском крае введут масочный режим
Масочный режим вводится по рекомендации санитарных властей на фоне ослабления ограничительных мероприятий, например разрешение на возобновление работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов, а также увеличения количества жителей вышедших на работу, роста пассажиропотока.
Катунь 24 12:01
Политика
МИД Чехии прокомментировал усиление безопасности в посольстве в Москве
Усиление мер безопасности в чешском посольстве в Москве является долговременным приоритетом Праги и не связано с текущими событиями в отношениях двух стран, заявила представитель МИД Чехии Зузана Штихова.
RT на русском 19:42
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском 20:47